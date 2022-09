Miou-Miou en couple avec Jean : son compagnon est très célèbre !

Ce dimanche 11 septembre, C8 diffuse le film Coup de foudre (1983) avec entre autres, Isabelle Huppert (Léna),Guy Marchand (Michel),Jean-Pierre Bacri (Costa) et Miou-Miou dans le rôle de Madeleine.

Âgée de 72 ans, Miou-Miou est l'une des actrices les plus douées de sa génération notamment grâce à ses rôles au cinéma dans Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) Les Valseuses (1974), Milou en mai (1990) ou encore Un Indien dans la ville (1994). La vie amoureuse de cette grande actrice a été remplie de belles histoires.

Par le passé, Miou-Miou a été en couple avec Coluche qu'elle a rencontré au café-théâtre Café de la Gare en 1969. Elle a également vécu une romance avec Patrick Dewaere (décédé en 1982) ainsi qu'avec Julien Clerc qui est le père biologique de sa fille Jeanne Henry née le 19 avril 1978 et le père adoptif de sa fille aînée, Angèle Henry qu'elle a eue avec Patrick Dewaere en 1974.

Miou-Miou "n'aime pas du tout les mariages"

Depuis 1998, Miou-Miou est la compagne du romancier Jean Teulé, également dessinateur et auteur de bandes dessinées. Ce dernier s'est fait connaître grâce à ses romans comme Rainbow pour Rimbaud en 1991, Darling ! en 1998 ou encore Fleur de Tonnerre en 2013. Après deux relations très médiatiques notamment avec Patrick Dewaere et Julien Clerc, Miou-Miou a cette fois eu le droit à un peu de discrétion avec Jean Teulé.

Malgré ses nombreuses années passées aux côtés de son compagnon, Miou-Miou ne se sent pas prête à franchir le cap du mariage. "Je n'ai pas besoin de ça, avait-elle assuré dans une interview chez nos confrères de Gala en 2020. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin ! Je crois bien que je n'aime pas du tout les mariages, pour tout vous dire !", a-t-elle ajouté. S'il y a bien une chose dont Miou-Miou est fière, c'est la naissance de ses filles Jeanne et Angèle : "Ce qui a compté le plus, vraiment, ce sont les enfants. S'engager à les faire, à les mettre au monde, puis les voir grandir... Mes filles ont été ma plus belle aventure. Cet engagement-là a été le plus fort de ma vie", avait-elle ajouté.