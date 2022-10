Diaporama : Miou-Miou : Mort de son célèbre compagnon Jean Teulé, des suites d'une intoxication

1 / 19 Miou-Miou : Mort de son célèbre compagnon Jean, des suites d'une intoxication

2 / 19 Miou-Miou lors de la présentation du film "Larguées" au 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez © Dominique Jacovides / Bestimage © Purepeople BestImage, Dominique Jacovides

3 / 19 Miou-Miou et son compagnon Jean Teulé le 1er octobre 2011. © Purepeople BestImage

4 / 19 Jean Teulé lors du festival du livre Paris 2022 au Grand Palais Ephémère le 23 avril 2022. © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin

5 / 19 Jean Teulé - Festival du Livre de Paris 2022 au Grand Palais éphémère - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca

6 / 19 Miou-Miou - Avant première du film "Nona et ses filles" lors du Festival Series Mania à Lille le 30 aout 2021. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage © Purepeople BestImage, Stéphane Vansteenkiste

7 / 19 Jean Teulé lors du festival du livre Paris 2022 au Grand Palais Ephémère le 23 avril 2022. © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin

8 / 19 Miou-Miou - Avant première du film "Nona et ses filles" lors du Festival Series Mania à Lille le 30 aout 2021. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage © Purepeople BestImage, Stéphane Vansteenkiste

9 / 19 Jean Teulé - Festival du Livre de Paris 2022 au Grand Palais éphémère - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca

10 / 19 Exclusif - Jean Teulé - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 10 octobre © Jack Tribeca / Bestimage © Purepeople BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

11 / 19 Info du 19/10/2022 - (L'écrivain et auteur de bande dessinée, Jean Teulé et compagnon de Miou Miou est décédé mardi soir (18/10/2022) à l'âge de 69 ans d'un arrêt respiratoire à son domicile parisien en présence de sa compagne.) - Jean Teulé et Déborah François à l'avant-première de "Fleur de Tonnerre" au cinéma l'Arlequin à Paris, le 12 Janvier 2017. © CVS/Bestimage © Purepeople BestImage, © CVS/Bestimage

12 / 19 Info du 19/10/2022 - (L'écrivain et auteur de bande dessinée, Jean Teulé et compagnon de Miou Miou est décédé mardi soir (18/10/2022) à l'âge de 69 ans d'un arrêt respiratoire à son domicile parisien en présence de sa compagne.) - Miou-Miou et Jean Teulé en 2011 © Purepeople BestImage

13 / 19 Danièle Thompson, Miou-Miou - Front row du défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris le 22 janvier 2020. © Christophe Clovis - Veeren Ramsamy / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis - Veeren Ramsamy

14 / 19 Miou-Miou à la première de "Larguées" au cinéma Gaumont Champs-Elysées Marignan à Paris, le 12 avril 2018. © Guirec Coadic/Bestimage © Purepeople BestImage, Guirec Coadic

15 / 19 Jean Teulé - L'été littéraire des Deux Magots, édition 2019 dédiée à Boris Vian à Paris le 24 juin 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © Purepeople BestImage, Marc Ausset-Lacroix

16 / 19 Miou-Miou à la première de "Larguées" au cinéma Gaumont Champs-Elysées Marignan à Paris. © Guirec Coadic/Bestimage © Purepeople BestImage, Guirec Coadic

17 / 19 Jean Teulé - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier. © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca

18 / 19 Info du 19/10/2022 - (L’écrivain et auteur de bande dessinée, Jean Teulé et compagnon de Miou Miou est décédé mardi soir (18/10/2022) à l’âge de 69 ans d’un arrêt respiratoire à son domicile parisien en présence de sa compagne.) - MIOU MIOU ET SON COMPAGNON JEAN TEULE PEOPLE AU DEFILE JEAN PAUL GAULTIER PRET A PORTER PRINTEMPS ETE 2012, A PARIS EN FRANCE LE 1ER OCTOBRE 2011.

PEOPLE ATTENDING JEAN PAUL GAULTIER FASHION SHOW, READY TO WEAR SPRING SUMMER 2012, IN PARIS, FRANCE, ON OCTOBER 1ST 2011. © Purepeople BestImage