Miou-Miou maman de Jeanne et Angèle : elle évoque ses filles et "l'importance de leur indépendance financière"

C'est peu dire que Miou-Miou a vécu des drames au cours de sa vie. Ses anciens compagnons que sont Coluche et Patrick Dewaere, le père biologique de sa fille Angèle, sont morts bien trop tôt. Après une idylle de près de vingt ans avec le chanteur populaire Julien Clerc, qui a donné naissance à sa seconde fille Jeanne et a adopté la première, c'est auprès du romancier Jean Teulé que Miou-Miou avait retrouvé le bonheur en 1998. Malheureusement, son compagnon est décédé à l'âge de 69 ans en octobre dernier des suites d'une intoxication alimentaire dans son domicile parisien, en présence de la légendaire actrice. Une tragédie de plus qui a profondément marqué la comédienne de 72 ans, révélé dans les années 1970 avec son rôle dans le film culte Les Valseuses.

Mais malgré son immense peine, Miou-Miou remonte la pente. Loin de se laisser abattre, elle poursuit les projets et prolonge une carrière qui a déjà sa place au panthéon du cinéma français. On la retrouvera ainsi ce mercredi 1er février 2023 dans le téléfilm Constance aux enfers, réalisé par Gaël Morel. Cette comédie policière sera diffusée en prime time sur France 2. Pour l'occasion, celle que l'on connaît aussi à l'état civil comme Sylvette Herry, a accordé une interview à nos confrères de TV Mag.

J'aime beaucoup ce qu'elles font

Elle se confie notamment sur ses filles Angèle et Jeanne. Car les deux enfants ont marché dans les pas de leur mère, la première en devenant une scénariste de séries plébiscitée, la seconde en se révélant comme une actrice et réalisatrice reconnue. " Je ne suis pourtant pas dans la transmission. (...) J'ai juste insisté sur l'importance de leur indépendance financière", explique-t-elle à ce propos. "Je suis heureuse qu'elles fassent un métier qui les remplit. (...) J'aime beaucoup ce qu'elles font, mais je ne veux pas m'étaler sur le sujet, ce serait trop sirupeux ! ", confie l'actrice de 72 ans.



Il faut dire qu'elle-même a dû se frayer son propre chemin dans ce milieu peu évident. " Je n'ai pas demandé à mes parents quand j'ai voulu faire ce métier. (...) J'étais mineure, mais déjà partie de chez moi, et je me suis fait émanciper pour être indépendante. Je ne me suis jamais dit : 'Je vais être actrice', ça m'enlevait toute responsabilité", argumente-t-elle. Un métier qui lui a permis jusqu'à présent de surmonter les plus dures épreuves que peut réserver la vie.