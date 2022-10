Mort de Jean Teulé, intoxiqué : "C'est dans les bras de Miou-Miou" qu'il s'est éteint... Nouveaux détails révélés

C'est un nouveau chapitre de sa vie que Sylvette Herry, alias Miou-Miou, a ouvert dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier. Son histoire avec le romancier Jean Teulé a pris fin. Ils ne l'ont pas décidé, le destin a fait ce choix pour eux. Le couple dînait quelques heures plus tôt dans un restaurant du quartier du Marais à Paris, non loin de son domicile, où il avait ses habitudes. Jean Teulé se délecte des boulettes de viande de la maison qu'il adore. Une soirée on ne peut plus banale pour les tourtereaux qui ne se doutent alors pas qu'ils vivent leurs dernières heures ensemble.

Comme le rapporte Paris Match, le parcours de Miou-Miou et Jean Teulé va basculer. Victime d'une intoxication alimentaire au lendemain de ce repas, le romancier file aux urgences. Son séjour à l'hôpital ne s'éternise pas : "Renvoyé chez lui, il ne se sent pas mieux pour autant. Et dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, c'est dans les bras de Miou-Miou qu'il décède d'un arrêt cardiaque consécutif à l'intoxication", apprend-on dans les pages de l'hebdomadaire.

Au coeur de la nuit, Miou-Miou a dit adieu à celui qu'elle a tant aimé et dont elle ne s'attendait pas à être privée si prématurément. Jean Teulé meurt à l'âge de 69 ans. L'actrice, star du film La Dérobade pour lequel elle a décroché le César de la meilleure actrice, a vécu les dernières secondes de la vie de son homme au plus près. Malgré : "La comédienne a à peine le temps d'appeler les secours. L'homme de sa troisième vie s'est éteint devant elle, brutalement." Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de la mort de l'écrivain.

Miou-Miou peut compter sur l'entourage de ses plus proches, dont ses filles Angèle et Jeanne, fruits de ses amours avec Patrick Dewaere et Julien Clerc, pour affronter cette nouvelle épreuve que la vie a mise en travers de son chemin et "tenter de lui faire admettre l'inacceptable." Jean Teulé, qui "faisait tellement rire" sa compagne Miou-Miou selon les dires de leur ami commun Philippe Geluck, la fait, malgré lui, beaucoup pleurer désormais...