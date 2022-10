Mort de Jean Teulé : Sa folle rencontre avec Miou-Miou, sur laquelle il "fantasmait" depuis déjà longtemps

Ce mardi 18 octobre, dans la soirée, Jean Teulé est mort. Le célèbre compagnon de Miou-Miou, a rendu son dernier souffle, après un arrêt cardiaque, des suites d'une intoxication alimentaire dans le week-end. À 69 ans, l'écrivain à succès n'est plus. Une bien triste nouvelle, qui affecte tout particulièrement l'actrice de 72 ans, qui partageait sa vie avec lui depuis une vingtaine d'années. Le Parisien, ce jeudi 20 octobre, revient sur leur rencontre et comment tout a commencé entre eux.

Jean Teulé a rencontré Miou-Miou chez son ami Jean-Pierre Coffe pendant une période de dépression et il ne l'avait alors pas reconnue. L'ex-trublion de Nulle part ailleurs avait ainsi raconté lui avoir dit "Bonjour madame", avant de réaliser qu'il se trouvait face à son fantasme de l'adolescence. "Je disais à tout le monde quand le film est sorti que la femme de ma vie c'était la meuf des Valseuses", racontait alors Jean Teulé, apprend-on de nos confrères. Il avait à l'époque 20 ans et a donc longtemps aimé Miou-Miou avant qu'elle ne devienne sa compagne, alors âgée de 55 ans. Depuis cette étonnante rencontre, qui s'est déroulée en 1998, les amoureux ne se sont plus jamais quittés.

Une idylle loin des projecteurs

L'actrice et l'écrivain à succès ont vécu une belle histoire, toute en discrétion. Il faut dire que par le passé, Miou-Miou a été en couple avec Coluche qu'elle a rencontré au café-théâtre Café de la Gare en 1969, et a également vécu une romance avec Patrick Dewaere (décédé en 1982) ainsi qu'avec Julien Clerc qui est le père biologique de sa fille Jeanne Henry, née le 19 avril 1978 et le père adoptif de sa fille aînée, Angèle Henry qu'elle a eue avec Patrick Dewaere en 1974. De quoi mettre ses amours sous le feu des projecteurs. Du coup, cette romance rien qu'à eux avec Jean Teulé a dû être bien plus agréable pour l'artiste.

L'homme, également dessinateur et auteur de bandes dessinées, et Miou-Miou n'ont en revanche jamais songé à se marier. Malgré leurs nombreuses années ensemble, Miou-Miou ne se sentait pas prête à franchir le cap du mariage, comme elle l'avait fait savoir à Gala, en 2020. "Je n'ai pas besoin de ça. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin ! Je crois bien que je n'aime pas du tout les mariages, pour tout vous dire !", avait-elle déclaré.