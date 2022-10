Mort de Jean Teulé : des détails révélés sur sa terrible intoxication, à l'origine du décès du compagnon de Miou-Miou

Son état de santé s'est dégradé après avoir mangé des boulettes de viande

Si c'est son talent d'écrivain qui a fait le succès populaire de Jean Teulé, comme l'a rappelé Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au cours d'un communiqué, il était aussi connu pour sa relation avec la célèbre actrice. Le couple présidentiel français a ainsi aussi présenté ses "condoléances émues" à "sa compagne Miou-Miou, à sa famille, ses proches, et ses lecteurs". Lorsqu'il l'a rencontrée en 1998, Jean Teulé était déjà très épris de Miou-Miou puisqu'elle a été pendant des années son fantasme. Le duo amoureux s'était rencontré chez un ami commun, Jean-pierre Coffe en 1998. "Je disais à tout le monde quand le film est sorti que la femme de ma vie c'était la meuf des Valseuses", avait-il avoué, selon les confidences du journal Le Parisien. Ce soir-là, troublé, il ne l'avait pas reconnue. À partir de ce coup de foudre, ils ne se sont plus jamais quittés. Maman de Jeanne Henry, fruit de ses amours avec Julien Clerc et d'Angèle Henry qu'elle a eue avec Patrick Dewaere en 1974, et qui a été adoptée par le chanteur, Miou-Miou n'a jamais souhaité se marier avec Jean Teulé.