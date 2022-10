Julien Clerc et Miou Miou : Leur fille Angèle mariée à sa compagne et maman, son bonheur si discret

Adoptée par Julien Clerc en 1992, Angèle a épousé la femme de sa vie le 9 février 2019. Photographiée le jour de la cérémonie par France Dimanche, la mariée apparaissait au côté de son père adoptif, très fier de sa petite protégée. Fille de Miou Miou – qui vient de perdre son compagnon Jean Teulé – avec lequel l'interprète du titre Femmes je vous aime a été en couple de 1975 à 1981, Angèle Herry-Leclerc avait demandé officiellement à l'artiste de l'adopter à sa majorité, dix ans après le suicide de son père Patrick Dewaere. Quatre ans avant son mariage, Angèle avait également connu un autre bonheur en devenant maman d'une petite fille adoptée avec sa mystérieuse compagne.

Très heureux d'agrandir sa famille, le chanteur avait annoncé l'adoption de sa petite-fille aux journalistes de La Dernière Heure : "Ma famille est très importante pour moi. Étant fils de divorcés et ayant fait subir ça à mes enfants aînés, j'ai véritablement travaillé, fait tout pour avoir une famille recomposée. J'ai été à la mode avant la mode ! Dans cette famille recomposée, il y a même l'adoption. Ma fille aînée a adopté récemment une petite fille. On a là tout le schéma de la famille recomposée, et s'il y a bien une chose dont je suis fier, c'est ça. Les mamans se connaissent et tout le monde se réunit, deux ou trois fois par an. Et tout le monde s'entend bien."