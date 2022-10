Julien Clerc : Sa première femme Virginie avait craqué pour un célèbre acteur

Julien Clerc et les femmes, une longue histoire très dense. À 75 ans, l'interprète-auteur-compositeur souffle ses bougies aux côtés de son épouse Hélène Grémillon ce 4 octobre. Mais ses gâteaux d'anniversaire, il en a partagé aussi avec d'autres bien-aimées durant sa vie. Parmi celles-ci, il y a Virginie Coupérie-Eiffel, sa première femme et mère de ses enfants, Vanille, 34 ans, et Barnabé, 27 ans. Séparée en 2002 du chanteur de Fais-moi une place, la descendante de Gustave Eiffel a craqué pour un autre artiste, comédien en l'occurrence

Après dix-sept ans d'amour avec Julien Clerc, rythmé sur leur passion pour l'équitation, Virginie Coupérie-Eiffel et Julien Clerc ont divorcé. Ils gardent toutefois de belles relations, pour le plus grand bonheur de leurs enfants. "C'est toujours quelqu'un qui est très important pour moi, qui est toujours dans ma vie. Il a été là, et il sera toujours là pour moi. C'est aussi simple que ça", avait confié à Gala en 2018 l'éleveuse de chevaux de compétition.

Virginie Coupérie-Eiffel a ensuite croisé la route d'un acteur dont le charisme ne l'a pas laissée insensible : Charles Berling. Le flamboyant héros de Ridicule a collaboré avec la cavalière l'écriture du documentaire sur l'arrière-arrière grand-père de Virginie à qui l'on doit l'un des monuments les plus célèbres du monde. Dans Gala, l'un des héros du Prénom avait confié à propos de leur couple : "Avant notre rencontre, j'ai vécu de grandes passions qui, sans aucun doute, m'ont aidé à me construire. Aujourd'hui, notre amour est une évidence."

En fréquentant Charles Berling, l'héritière du créateur de génie a transmis sa passion pour le cheval. En 2013, il expliquait à l'AFP dans le cadre des trophées Epona avoir découvert ce milieu grâce à sa compagne il y a sept ans. "Avec les chevaux, c'est comme pour l'art dramatique, on essaie de cadrer mais on ne maîtrise pas tous les éléments", avait-il déclaré, des mots qui ont dû sans aucun doute parler à Virginie Coupérie-Eiffel. Cette dernière s'était confiée sur son couple l'année suivante : "Charles est un feu d'artifice. Il est très indépendant, moi aussi. Il faut qu'il soit fort car je taille ma route quoi qu'il arrive." Le couple est séparé depuis plusieurs années mais est resté en très bons termes, leurs coeurs battant toujours pour l'amour de l'équitation. En septembre 2017, Charles Berling a officialisé son histoire d'amour avec l'actrice Pauline Cheviller lors du gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra de Paris.