Pauline Cheviller (Balthazar) : En couple avec un célèbre acteur français qui a 30 ans de plus qu'elle

L'amour, ça ne se commande pas. Pauline Cheviller est bien placée pour le savoir. La jeune femme interprète le rôle de Lise dans la série Balthazar, dont de nouveaux épisodes sont diffusés ce jeudi 17 mars sur TF1. Son personnage est l'ex-compagne du héros incarné par Tomer Sisley, morte assassinée dans le scénario mais de retour dans les souvenirs du héros incarné parTomer Sisley. Sauf que dans la vraie vie, Pauline Cheviller n'a pas craqué pour son partenaire. Il faut dire que les deux comédiens ont le coeur bien pris. L'acteur est en couple avec Sandra Zeitoun, qu'il a épousée en 2017. Pauline Cheviller, elle, est folle amoureuse d'un homme qui connaît tout de sa profession et qui est célèbre dans le milieu : Charles Berling.

Le duo que 30 années séparent - Pauline Cheviller a 33 ans, Charles Berling en a 63 - s'est rencontré grâce à la passion qu'il partage pour le théâtre. La jeune femme a donné la réplique à l'acteur du Prénom dans la pièce Vu du pont d'Arthur Miller en 2017. Le couple n'a pas officialisé tout de suite mais a finalement dévoilé son amour au grand jour quelques mois plus tard lors d'événements officiels tels que le Festival de Deauville ou le tournoi de Roland-Garros. Pour autant, les tourtereaux ne se sont jamais penchés sur la question pendant leurs interviews et restent très discrets sur les réseaux sociaux.

Ensemble depuis plus de quatre ans, Pauline Cheviller et Charles Berling ne sont pas mariés et n'ont pas eu d'enfants. Mais l'acteur d'On voulait tout casser a déjà expérimenté la paternité. Quand il était encore amoureux de la photographe Sophie Hatier, le comédien est devenu papa d'un garçon, Emile, devenu acteur lui aussi. Pour l'heure, on ne sait pas si un projet bébé est en cours pour les amoureux. Mais si tel était le cas, Charles Berling pourra toujours demander conseil à Gérard Darmon, devenu père à 69 ans d'une petite fille prénommée Léna.