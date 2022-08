Julien Clerc en couple avec Miou-Miou : il raconte quand Patrick Dewaere lui a mis "son poing dans la gueule"

Dans les colonnes de Ciné Télé Revue,Julien Clerc a raconté une anecdote concernant l'acteur Patrick Dewaere (dont on fêtait les 40 ans de sa mort le 16 juillet dernier) et son ancienne compagne Sylvette Herry, dite Miou-Miou. Cette dernière, il l'a rencontrée sur le tournage du film D'amour et d'eau fraîche, dans les années 70. Le courant est de suite passé entre eux. Problème : l'actrice était en couple avec Patrick Dewaere, qu'elle avait rencontré sur le tournage des Valseuses, et avec qui elle venait de donner naissance à une fille prénommée Angèle.

La situation a bien évidemment dégénéré lorsque le père de l'enfant a appris cette liaison entre sa compagne et le chanteur. "La première fois qu'on s'était vus, il était venu m'attendre à la sortie du tournage D'amour et d'eau fraîche. Il savait ce qu'il se passait entre Miou-Miou et moi. Il m'avait foutu son poing dans la gueule" s'est-il souvenu, avant d'expliquer que leur relation s'est rapidement apaisée lorsqu'il a cherché à l'aider après que l'actrice l'a quitté.

"Il ne m'en voulait plus"

"Patrick était parti à la fois triste, plein de malheur, énervé. Puis le temps a passé, et il fallait bien gérer les choses avec sa fille. Je l'ai donc appelé, on voyait une psy, qui demandait qu'il vienne aussi aux séances", a-t-il poursuivi, avant d'expliquer qu'il a insisté pour que l'acteur y assiste, afin de vider son sac face à sa fille. "Là, tout à coup, on a eu une conversation, sinon amicale, du moins posée. J'en ai déduit qu'il ne m'en voulait plus. Je ne l'ai pas très bien connu mais je suis assez intuitif pour sentir le mal-être qu'il trimballait avec lui", a conclu l'interprète de Mélissa à ce sujet.