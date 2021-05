Lola Dewaere endettée et désespérée après le suicide de son père : "La vie n'a pas été facile"

Interviewée par Voici, Lola Dewaere est revenue sur un épisode particulièrement douloureux de sa vie : le suicide de son père, l'acteur Patrick Dewaere le 16 juillet 1982. Alors qu'elle n'était encore qu'une toute petite fille, Lola a dû affronter le décès brutal de son papa qui avait souhaité mettre fin à ses jours en se tirant en balle dans la tête. À la suite de son suicide, la petite fille avait réussit à survivre avec sa maman malgré les nombreuses dettes laissées par l'acteur des films Série Noire (1979), La meilleure façon de marcher (1976) ou encore Les Valseuses (1974). "Quand il s'est suicidé, j'avais deux ans et demi et il nous a laissé tellement de dettes que la vie n'a pas été facile" raconte-t-elle.

J'ai eu un énorme sentiment d'abandon

Toxicomane, sa maman Elisabeth Malvina Chalier avait par la suite décidé de la confier à ses parents plus aptes à s'occuper d'elle. Peinée à l'évocation des souvenirs de son enfance dans un village du Maine-et-Loire chez ses grands-parents, elle explique : "Elle venait me voir pendant les vacances et quand elle repartait je courais derrière sa voiture en pleurant... J'ai eu un énorme sentiment d'abandon."

L'actrice du film Mince Alors ! indique également avoir choisi le nom de son père pour sa carrière au cinéma pour différentes raisons. "Par souci d'honnêteté" d'abord mais aussi car Lola était consciente que le nom de son père allait sûrement lui ouvrir les portes plus facilement. "On ne va pas se mentir je me suis dit que ça irait plus vite pour moi si je m'appelais Dewaere. Après tout, il me devait bien ça mon père..." déclare l'actrice de 41 ans avec une grande sincérité.

Pour rappel, Patrick Dewaere s'est suicidé alors qu'il était âgé de 35 ans. Il était père d'Angèle Herry (née en 1974 de sa relation avec Miou Miou) et de Lola (née en 1979, fruit de son amour avec Élisabeth Malvina Chalier).