Lola Dewaere, son enfance chaotique avec un père héroïnomane et une mère fauchée : "Je la voyais se bourrer de méthadone"

Actrice dans les films Mince alors !, Crime dans l'Hérault et la série La dernière vague,Lola Dewaere s'était confiée sur son enfance particulièrement difficile auprès des journalistes de L'Express en 2016. Fille de Patrick Dewaere - acteur dans les films Les Valseuses et Série Noire - celui-ci s'est suicidé alors qu'elle n'avait que deux ans. Encore traumatisée par ce douloureux souvenir, elle racontait : "Je me suis dit, vers 10 ou 11 ans, qu'il ne nous aimait peut-être pas assez, ma mère et moi, pour choisir de s'en aller comme ça."

Toxicomanes, son père et sa mère , Élisabeth Malvina Chalier, étaient accros à l'héroïne. Elle expliquait : "Mon père, héroïnomane, l'avait entraînée dans ses addictions, dont elle tentait alors de décrocher. Je la voyais se bourrer de méthadone, des petites pilules roses qu'elle dépiautait chaque matin." Âgée de 22 ans au moment du suicide de son époux, sa mère s'était retrouvée "criblée de dettes" et menacée "d'être virée de sa maison".

Nous étions si fusionnelles elle et moi !

Prise en charge par ses grands-parents, Lola avait néanmoins gardé un lien fort avec sa maman. En 2016, la comédienne confiait à Gala : "Je me souviens de bribes, de moments plutôt douloureux quand maman venait me voir, puis repartait. Nous étions si fusionnelles elle et moi ! Ma mère n'avait que vingt-trois ans quand elle a dû se remettre du suicide de l'homme qu'elle aimait. Personnalité borderline, trop femme-enfant, trop fragile pour assumer mon éducation." Tentant de combler le manque, l'actrice passait des "heures au téléphone" avec sa mère qui lui promettait qu'elle la reprendrait un jour. Finalement à 12 ans, Lola retourne vivre avec sa mère. Alors en cinquième, elle raconte : "Ce fut ma meilleure année scolaire ! Sans doute aussi parce que je profitais des copines qui étaient aidées par leurs parents pour faire leurs devoirs. Maman était beaucoup trop bohème pour y songer."

Par la suite, les choses se gâtent. Lola prend conscience que sa mère n'est pas toujours fiable dans son éducation : "Un jour elle me punissait sans raison, un autre elle me cédait sur tout." Malgré tout, Elisabeth a évidemment pris soin de prévenir sa fille des nombreux dangers des drogues. "Elle m'a en revanche toujours parlé intelligemment de la drogue et de ses ravages." indique l'actrice.

Cette fois, je me suis éloignée d'elle...

Bienveillante, Elisabeth inscrit sa fille au cours Florent. Un événement qui aurait pu souder les deux femmes mais qui a au contraire sonné le glas de leur séparation. "Elle m'a inscrite au cours Florent. Mais la compétition entre élèves m'a fait abandonner ! François Florent a appelé à la maison pour dire "Elle a du potentiel". Ma mère m'a réinscrite, mais là, j'ai eu un très grave accident de voiture. Qui m'a laissée hors circuit pendant sept ans. Alors que j'étais dans le plâtre, alors que j'avais besoin d'être rassurée par une mère responsable, c'était tout l'inverse. Cette fois, je me suis éloignée d'elle..." a-t-elle expliqué.

Choquée par son enfance difficile, Lola a depuis toujours indiqué qu'elle ne souhaitait pas être mère. "J'ai des problèmes avec les femmes enceintes. Je ne veux pas avoir d'enfants." confiait-elle à Ici Paris, en 2014. Très discrète sur sa vie privée, la comédienne avait officialisé son couple avec Nicolas Ulmann en 2014 avant d'annoncer leur séparation l'année suivante.