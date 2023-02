Miou-Miou folle de Julien Clerc mais en couple : cette immense star qui "a cassé la gueule" au chanteur

Récemment, Miou-Miou prenait place sur le mythique canapé rouge de Michel Drucker dans son émission Vivement Dimanche pour parler du téléfilm Constance aux enfers, dans lequel elle tient le rôle principal. Un long-métrage dont elle faisait également la promotion sur le plateau de C à Vous cette semaine, et qui sera enfin diffusé ce soir sur France 2, à 21h10. L'occasion de faire un retour en arrière et de se souvenir de ce jour où la célèbre actrice a rencontré Julien Clerc sur le tournage du film D'amour et d'eau fraîche, dans les années 70.

Le courant est de suite passé entre eux, mais comme l'ont rappelé il y a quelques mois certains journalistes dans un numéro de l'émission Un jour, un Destin consacré au chanteur, Miou-Miou était à l'époque en couple avec Patrick Dewaere, qu'elle avait rencontré sur le tournage des Valseuses, et avec qui elle venait de donner naissance à une fille prénommée Angèle. La situation avait alors dégénéré lorsque le père de l'enfant avait appris cette liaison. Il avait alors attendu Julien Clerc à la sortie du tournage avant de lui "casser la gueule", avait notamment raconté la biographe Sophie Delassein dans ce reportage.



On voyait une psy

Une histoire dont s'était lui-même souvenu l'interprète de Ma préférence dans les colonnes de Ciné Télé Revue l'été dernier. Il s'était notamment rappelé avoir soutenu l'acteur lorsque Miou-Miou l'avait quitté pour lui, cherchant notamment à l'aider dans ses rapports avec sa fille.

"Patrick était parti à la fois triste, plein de malheur, énervé. Puis le temps a passé, et il fallait bien gérer les choses avec sa fille. Je l'ai donc appelé, on voyait une psy, qui demandait qu'il vienne aussi aux séances Là, tout à coup, on a eu une conversation, sinon amicale, du moins posée. J'en ai déduit qu'il ne m'en voulait plus. Je ne l'ai pas très bien connu mais je suis assez intuitif pour sentir le mal-être qu'il trimballait avec lui", avait raconté Julien Clerc, qui a finalement rompu avec Miou-Miou quelques années plus tard. Ils ont eu ensemble une fille prénommée Jeanne.

L'actrice avait ensuite refait sa vie avec le romancier Jean Teulé, avant que celui-ci ne décède en octobre dernier à l'âge de 69 ans. À noter que sa fille Angèle, qu'elle avait donc eue avec Patrick Dewaere, avait demandé à Julien Clerc de l'adopter officiellement en 1992, ce qu'il avait accepté.