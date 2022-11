Miou-Miou, son couple avec Coluche : ses rares révélations sur leur rencontre et leur vie à deux

Il a été l'un des premiers amours de Miou-Miou. À l'époque, la comédienne était tombée sous le charme de Coluche lorsqu'ils jouaient ensemble au Café de la gare. Interviewée dans l'émission Thé ou Café en 2015, l'actrice de 72 ans était revenue sur cette idylle de jeunesse auprès de Catherine Ceylac. "J'ai connu Coluche quand il n'était pas connu, quand il s'appelait Michel Collucci. Je l'ai connu quand il était dans sa petite chambre à Montrouge, quand il habitait chez sa mère. Je l'ai connu en devenir aussi. On était tous en devenir au Café de la gare", a-t-elle raconté.

"Avec de l'ambition, la volonté de réussir ?", lui demande l'animatrice, "Lui oui ! Ah lui oui absolument ! Ah oui oui une volonté et il était très intelligent Coluche, très coléreux, il s'est fâché à peu près avec tout le monde je pense, et réconcilié bien sûr. Très original, il était très cultivé aussi enfin il s'intéressait à plein plein de choses. Il pouvait fabriquer des chaussures que hélas certaines personnes devaient porter et qui leur faisaient très mal", explique Miou-Miou.

C'était une vraie grande personnalité

Se souvenant de l'humoriste - mort dans un accident de moto le 19 juin 1986 -, elle poursuit : "Moi en tout cas avec Coluche je ne comprenais pas cet humour là, l'humour que lui pratiquait, c'est lui qui m'a emmené voir Rufus, Higelin,... Je ne comprenais rien. Mais j'avais la vertu de me taire déjà ce qui était pas mal. Faut toujours profiter du silence. Il avait l'intuition de savoir quand c'était bien, très éclectique dans ses choix, dans ses convictions, non c'était une vraie grande personnalité." C'est d'ailleurs Coluche qui aurait trouvé le nom de scène de la comédienne, lui qui lui aurait lâché avec humour qu'il la trouvait : "toute molle, toute mou, toute miou-miou".