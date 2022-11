Mort de Jean Teulé : ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité

La vie peut s'arrêter du jour au lendemain sans prévenir. Et personne n'est à l'abri de la fatalité du destin. Sylvette Herry, plus connu sous le nom de Miou-Miou, en a fait l'amer constat le 18 octobre dernier. Quelques heures après avoir partagé un dîner en amoureux avec son compagnon Jean Teulé, ce dernier a été admis aux urgences pour une intoxication alimentaire. Malgré l'absence d'amélioration de son état de santé, l'écrivain est renvoyé chez lui. C'est dans l'appartement du Marais qu'il partageait avec la comédienne que Jean Teulé s'est éteint, emporté par un malaise cardiaque causé - sans doute- par la forte intoxication dont il a été victime.

A 69 ans, Jean Teulé a tiré sa révérence, laissant Miou-Miou dans un profond chagrin. Le pire était à venir. En plus du deuil et de toute la partie administrative à gérer, l'actrice de 72 ans a dû attendre les résultats d'une autopsie pratiquée par les légistes pour déterminer les circonstances exactes du décès et entamer l'organisation des obsèques de son compagnon parti beaucoup trop tôt.

Pour certains, c'est à Paris que l'auteur serait inhumé, d'autres imaginaient une cérémonie en Bretagne, dans le département des Côtes d'Armor que Jean Teulé chérissait et où le couple possède une maison. Miou-Miou avait déjà pensé à tout. Ici Paris révélait notamment que la star du film Les valseuses allait opter pour une solution éco-responsable en se tournant vers les services funéraires de la ville de Paris.

Un dernier adieu en toute intimité

Ceux qui pensaient pouvoir assister aux obsèques de Jean Teulé vont être déçus d'apprendre que cet ultime rendez-vous a déjà eu lieu. Voici révèle que les obsèques ont eu lieu ce mercredi 9 novembre dans la plus stricte intimité. Les proches de Jean Teulé, dont Miou-Miou, évidemment, ont pu rendre un dernier hommage à l'écrivain au cimetière de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Des instants bouleversants au cours desquels la comédienne a sûrement pu compter sur le soutien de ses filles Angèle et Jeanne, présentes à ses côtés depuis le terrible drame.