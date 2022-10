Mort brutale de Jean Teulé : sa compagne Miou-Miou "totalement bouleversée", ses filles à son chevet

Le scénario est digne d'un des plus mauvais films. Il est pourtant loin de n'appartenir qu'à la fiction. Dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier, Miou-Miou, Sylvette Herry de son vrai nom, a perdu le dernier homme de sa vie. Jean Teulé s'est éteint à l'âge de 69 ans, des suites d'une intoxication alimentaire subie quelques jours plus tôt après un dîner dans un restaurant du Marais, à Paris, où le couple avait ses habitudes. C'est dans les bras de Miou-Miou, dont il était amoureux depuis près de vingt-cinq ans, qu'il a rendu son dernier souffle avant que les secours, appelés par la comédienne, ne finissent par arriver.

Miou-Miou, qui a toujours avancé main dans la main avec lui, doit désormais continuer le chemin de sa vie toute seule. Ou presque. Si elle a perdu son amour, Sylvette Herry peut compter sur le soutien, le réconfort et la présence de ses deux filles, Angèle et Jeanne. La première, 48 ans, est scénariste. Elle est issue de la romance de l'actrice avec Patrick Dewaere. La seconde, 44 ans, est comédienne, scénariste et réalisatrice. Elle est la fille de Julien Clerc qui a également adopté Angèle après le suicide de Patrick Dewaere.

Le trio est plus soudé que jamais depuis la disparition brutale de Jean Teulé : "Angèle et Jeanne se relaient au chevet de leur mère pour tenter de lui faire admettre l'inacceptable", rapporte Paris Match. "Miou est totalement bouleversée. Angèle et Jeanne la soutiennent dans cette épreuve qui nous touche tous", confie un proche. L'épauler, l'aider et lui changer les idées sont les seules choses que les filles peuvent faire pour l'instant, en attendant le redouté ultime adieu lors des obsèques.

Ce dernier rendez-vous n'aura pas lieu tout de suite. "Jean Teulé ne pourra pas rejoindre sa dernière demeure tant que la lumière ne sera pas faite sur le drame", informe toujours Paris Match. Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition a d'ailleurs été ouverte. Une fois le travail terminé, Miou-Miou pourra enfin dire au revoir au dernier homme de sa vie sans qui le quotidien s'annonce bien sombre.