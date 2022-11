Mort de Jean Teulé : Ses obsèques enfin en préparation, le choix fort de sa compagne Miou-Miou

Elle devait attendre ce moment bien que synonyme de chagrin : la semaine dernière, le corps de l'écrivain Jean Teulé a enfin été rendu à sa famille et notamment à sa compagne, Miou-Miou. L'actrice, qui partageait sa vie depuis près de vingt-cinq ans et qui l'a vu mourir dans ses bras, a enfin pu passer à l'étape suivante, la préparation des obsèques.

Et selon le magazine Ici Paris, c'est vers une solution éco-responsable que la comédienne s'est tournée : accompagnée de sa fille cadette Jeanne, née de son union avec le chanteur Julien Clerc, elle a en effet entamé les démarches avec les services funéraires de la ville de Paris. Ceux-ci sont réputés pour proposer des urnes biodégradables, ou encore des cercueils construits en bois de forêts durablement gérées.

Un engagement important pour elle, et sûrement pour son compagnon, plutôt discret dans les médias malgré l'énorme carton de ses ouvrages, sortis chaque année. En tout cas, l'étape est désormais bien engagée et la comédienne va enfin pouvoir entamer son travail de deuil, un moment dont elle a été privée par l'enquête autour de la mort de l'écrivain, le 18 octobre dernier.

Il faut dire que son décès est survenu dans des circonstances plutôt inattendues : mort dans ses bras d'un arrêt cardiaque, il aurait en réalité succombé à une violente intoxication alimentaire survenue quelques jours plus tôt en dinant des boulettes de viande dans un restaurant où il avait pourtant ses habitudes.

Ses proches soudées autour d'elle

Depuis, la comédienne serait "effondrée", selon les proches, notamment le dessinateur Philippe Gelück. "Ils se sont aimés follement, avait-il expliqué dans Paris Match. Il la faisait tellement rire, il nous faisait tellement rire".

Mais pas seule : ses filles Jeanne et Angèle (née en 1974) seraient à ses côtés à chaque moment, la soutenant lors des moments les plus difficiles. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Miou-Miou perd un homme qui a partagé sa vie : son ex-compagnon Patrick Dewaere, avec qui elle avait vécu une belle histoire au début des années 70, s'était suicidé en 1982. Angèle, leur fille, avait ensuite demandé à son beau-père de l'époque, Julien Clerc, de l'adopter officiellement à sa majorité.

Et toutes les deux, avec leurs moitiés et enfants, entoureront encore leur mère lors d'une journée qui s'annonce difficile, les obsèques qui se dérouleront selon toute vraisemblance dans les prochains jours et où toutes les trois seront bien sûr réunies et soudées.