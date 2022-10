Miou-Miou et Jean Teulé "se sont aimés follement" : un célèbre ami raconte leur romance si spéciale

Perdre son plus proche allié dans la vie est une épreuve difficile que Miou-Miou est en train de traverser. Ce 18 octobre, la comédienne de 72 ans a dit adieu à Jean Teulé, son compagnon depuis vingt-quatre ans. Ce dernier s'est endormi dans ses bras, emporté par un arrêt cardiaque après avoir été victime d'une intoxication alimentaire. Rien ne présageait son départ si prématurément, lui qui adorait la vie et la bonne chère. C'est d'ailleurs grâce à un "guet-apens" de Jean-Pierre Coffe, animateur et critique gastronomique, qu'il avait rencontré la dernière femme de sa vie.

Les avis des proches sont unanimes : Jean Teulé et Miou-Miou étaient faits l'un pour l'autre. Le couple s'est aimé du début à la fin avec la même intensité. "Ils se sont aimés follement, explique Philippe Geluck dans Paris Match. Il la faisait tellement rire, il nous faisait tellement rire." Miou-Miou et Jean Teulé n'auront pas attendu longtemps avant de se lancer pleinement dans leur histoire d'amour. "Le couple va partager sa vie entre Paris et la Bretagne, un appartement dans le Marais et une maison à Saint-Cast-le-Guildo, non loin de Saint-Malo", rapporte l'hebdomadaire.

Miou-Miou était celle qui le rassurait

Chez Miou-Miou, Jean Teulé avait trouvé une perle rare. Celle qui l'épaule et le réconforte quand le doute s'empare de lui. "'Il avait le succès public mais pas forcément la reconnaissance critique, estime Geluck. Cela l'agaçait, créait chez lui une forme d'incompréhension'. Miou-Miou était celle qui le rassurait, 'celle qui me remet les idées en place' avait-il coutume de dire."

Les amoureux transi n'ont pas eu d'enfants ensemble. Mais cela n'a pas empêché de considérer ceux de Miou-Miou comme les siens : "Teulé, qui n'a pas eu d'enfants, va être le meilleur des beaux-pères pour Angèle et Jeanne." Ces dernières sont désormais au chevet de leur maman, effondrée depuis la disparition brutale de Jean : "Miou est totalement bouleversée. Angèle et Jeanne la soutiennent dans cette épreuve qui nous touche tous." La douleur doit être à l'image du bel amour qu'ils ont vécu : immense.