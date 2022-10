Miou-Miou et Jean Teulé : Ce "guet-apens" tendu par un célèbre ami, à l'origine de leur amour

Jouer les entremetteurs n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, sans l'un d'eux, Miou-Miou et Jean Teulé n'auraient jamais passé 24 ans de leur vie ensemble. C'est en 1998 que leur belle romance a démarré. A l'époque, les deux ne se connaissent pas mais vont entrer dans la vie l'un de l'autre lors d'un dîner organisé par un célèbre ami commun : Jean-Pierre Coffe.

Dans les pages de Paris Match, on apprend que c'est l'animateur et critique gastronomique qui a rapprochés les futurs amoureux : "Jean-Pierre a vite senti qu'entre elle et Jean, il pouvait se passer quelque chose, affirme Christophe Dolbeau, le dernier compagnon de Jean-Pierre Coffe. Il leur a tendu un guet-apens." C'est donc à la Duchayatière, "propriété aux volets verts de Jean-Pierre Coffe, entre Dreux et Châteaudun" que Miou-Miou et Jean Teulé se rencontrent pour la première fois. Ils ne se quitteront plus jamais.

C'est Jean Teulé qui sortira les rames pour séduire "le fantasme de son adolescence" : "Confus, maladroit, Teulé, du haut de ses 45 ans, sort le grand jeu pour séduire cette femme de 48 ans, célibataire comme lui !" Le feeling passe, l'amour grandit et réunit les deux artistes : "Ils se sont aimés follement, raconte Philippe Geluck, un de leurs amis. Il la faisait tellement rire, il nous faisait tellement rire. [...] Jean avait un esprit brillant, totalement iconoclaste et bienveillant."

Le quotidien idyllique de Miou-Miou et de Jean Teulé a basculé il y a quelques jours. Un peu plus tôt dans le mois, le couple dînait dans un restaurant du Marais, non loin de chez eux, où il avait ses habitudes. Au lendemain de ce repas, Jean Teulé termine aux urgences, victime d'une grave intoxication alimentaire : "Renvoyé chez lui, il ne se sent pas mieux pour autant. Et dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, c'est dans les bras de Miou-Miou qu'il décède d'un arrêt cardiaque consécutif à l'intoxication. La comédienne a à peine le temps d'appeler les secours. L'homme de sa troisième vie s'est éteint devant elle, brutalement."

Le rideau est tombé mais la vie continue pour Miou-Miou. C'est sans Jean Teulé que Sylvette Herry, de son vrai nom, va devoir avancer désormais. En attendant de se relever, la star de cinéma a ses filles à ses côtés : Angèle, 48 ans, née de sa relation avec Patrick Dewaere et Jeanne, 44 ans, que Miou-Miou a eue avec Julien Clerc. Deux amours prêts à tout pour sauver leur maman du chagrin.