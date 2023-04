Diaporama : Jeanne Herry : La fille de Miou-Miou et Julien Clerc a hérité d'un sacré bagage !

Jeanne Herry : La fille de Miou-Miou et Julien Clerc a hérité d'un sacré bagage !

Retour brillant et très applaudit pour Jeanne Herry. Julien Clerc et Miou-Miou au théâtre de Paris. © BestImage, BOWEN / BESTIMAGE

4 ans après la sortie de "Pupille", la réalisatrice est de retour au cinéma avec "Je verrai toujours vos visages". Leïla Bekhti, Jeanne Herry, Elodie Bouchez et Suliane Brahim lors de l'avant-première du film "Je verrai toujours vos visages" au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 15