"Est-ce une lâcheté ?" : Philippe Caverivière (Quelle époque) avec Sarah depuis 16 ans, rares révélations sur son couple

Il est la plume derrière Nicolas Canteloup, officie sur RTL dans sa chronique d'actualité incisive, ainsi que dans Quelle époque ! sur France 2. On le retrouvera d'ailleurs ce samedi aux côtés de Léa Salamé et Christophe Dechavanne. Son créneau : un humour cinglant, aux références pointues et au verbe travaillé.

Très présent donc... mais peu bavard. En effet, s'il décrypte l'actualité dans ses chroniques, il ne raconte pas ou peu sa vie privée. Dans un rare entretien accordé à Télé Star, en kiosques lundi 3 avril 2023, l'auteur et journaliste a pourtant accepté d'en dévoiler un peu plus sur lui. Entre sa carrière, son humour et son goût pour les tatouages, il est notamment revenu sur sa position vis-à-vis de la paternité. Une position pour le moins en retrait, puisqu'il assure ne pas vouloir d'enfants : "Est-ce la perte de ma soeur qui parle à mon inconscient ? Est-ce une lâcheté ? Peut-être. Je ne suis pas allé chez le psy", a-t-il confié à nos confrères. Un traumatisme qui l'a suivi toute sa vie.

Lorsqu'on lui demande quand il s'est aperçu qu'il était drôle, l'acolyte de Léa Salamé admet que ce n'est pas arrivé par hasard. L'humour, il l'a développé très jeune, à cause de la mort dramatique de sa soeur : "On a perdu une soeur quand elle avait 7 ans d'une leucémie et je faisais l'imbécile pour faire rire ma mère", a-t-il répondu.

J'ai un humour méchant mais une tête de gentil couillon

A 51 ans, si l'humoriste est convaincu qu'il ne veut pas avoir d'enfants, il file le parfait amour avec sa compagne Sarah. En couple depuis 16 ans et mariés depuis 2012, les deux âmes soeurs s'étaient confiées à Gala en décembre 2022, sur leur vie à deux. L'architecte d'intérieur de 38 ans ne tarissait pas d'éloges à propos de son drôle de mari : "Quelqu'un de très simple, de très sincère dans tout ce qu'il entreprend. Sa démarche n'est jamais calculée", avait-elle déclaré. Et de poursuivre : "Il a aussi un côté enfant qui fait qu'il s'émerveille de tout (...) Il est beaucoup plus léger que moi. Il m'apprend à accepter et affronter les épreuves de la vie." Peut-être un petit défaut toutefois. "Il est désordonné. Mais c'est un artiste, il a besoin de ce désordre créatif. Moi je suis beaucoup plus organisée, on est très complémentaires", avait-elle confié.