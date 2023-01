Léa Salamé "grosse bosseuse" mais... : cette anecdote "croustillante" révélée par Philippe Caverivière

Animatrice de l'émission Quelle Epoque !depuis le 24 septembre 2022,Léa Salamé a déjoué toutes les prédictions de nombreuses personnalités de la télévision qui disaient que son émission ne marcherait pas. Ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans le talk-show On est en direct, la journaliste libano-française prend les commandes de France 2 tous les samedis soirs à partir de 23h30 avec Christophe Dechavanne et Philippe Philippe Caverivière. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé par les journalistes de La Provence concernant leur collaboration sur France Télévisions.

Si il reconnaît d'emblée que Léa Salamé est "une grosse bosseuse" et qu'"il n'y a pas grand chose à dire" sur elle, il a pourtant révélé une anecdote "croustillante" concernant l'animatrice de 43 ans, maman de Gabriel (né en 2017, fruit de son amour avec Raphaël Glucksmann). Très stressée avant la première émission de Quelle Epoque !, l'ancienne journaliste de Stupéfiant ! avait trouvé un moyen de calmer son anxiété : la bouteille. Pour apaiser son angoisse, la jolie brune a ainsi souhaité prendre un petit verre d'un alcool fort. "Elle avait bu un petit verre de vodka avant la première de Quelle époque ! Mais ce n'est pas Françoise Sagan que l'on retrouve couchée sous les coussins", a-t-il plaisanté.

Il faut dire que la jeune femme était attendue au tournant, beaucoup de personnalités lui ayant dit qu'elle allait sûrement se ramasser avec cette nouvelle émission. "Tout le monde nous a d'ailleurs prédit qu'on se casserait la gueule avec ce programme, que Léa et Christophe se déchireraient et finalement, ce n'est pas du tout ce qui arrive !", a ainsi indiqué Philippe Caverivière.

"Bouffée" par Dechavanne

Pour rappel, Alexia Laroche Joubert avait notamment indiqué pour le podcast Génération Do It Yourself que Christophe Dechavanne avait "un sacré caractère" et était "insupportable à produire". "On s'est claqués des portes à la gueule comme jamais, je crois que c'est le mec avec lequel je me suis le plus engueulé", avait-elle confié ajoutant néanmoins qu'il était une personne très talentueuse. "Quand on travaille avec lui, le programme va toujours vers le haut", avait-elle souligné.

De son côté,Matthieu Delormeau avait déclaré dans TPMP People que Léa Salamé allait "être bouffée" par l'animateur et qu'il allaient finir par "se détester". Pour le moment, il a tort !