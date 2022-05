Philippe Caverivière et la mort de sa soeur : "C'est là où j'ai commencé à faire le con"

Avec la campagne présidentielle, le nom de Philippe Caverivière a pris de l'ampleur. En effet, il est l'une des personnalités qui a réussi à aborder cette période politique avec humour mais aussi un sens de l'observation très puissant. Officiant sur RTL aux côtés d'Yves Calvi en premier lieu mais également dans On est en direct sur France 2, l'humoriste aux nombreux tatouages s'est fait un nom dans le milieu du rire. Aujourd'hui bien installé, il a dû affronter des épreuves avant d'en arriver là, de celles qui marquent à jamais.

Dans son portrait publié, le magazine Gala revient sur le parcours de Philippe Caverivière, l'humoriste qui n'a pas peur de lancer ses blagues en présence de ceux qui sont concernés. "Je tente de faire rire les invités de la matinale de RTL un peu comme on pratique l'escrime. Je touche, et puis je recule, tout en faisant en sorte que le moment soit convivial pour tout le monde", raconte-t-il dans Gala. C'est ainsi qu'il se moque de Gabriel Attal et son jeune âge, ou encore des liens compliqués entre Marion Maréchal et sa tante Marine Le Pen... Rien n'effraie le comique qui est aussi un grand sportif amateur de boxe, on l'a vu dans Fort Boyard cet été quand il a dépassé ses limites pour gagner.

Ancien G.O. du Club Med, Philippe Caverivière a parcouru beaucoup de chemin. "J'ai coulé un restau, bossé avec mon frère... Une catastrophe", confie celui qui sera "sauvé" par un coup de fil à son copain Nicolas Canteloup qui lui permet d'intégrer son équipe d'auteurs sur Rires & Chanson puis Europe 1. Derrière ce besoin de faire rire se cache néanmoins une immense blessure : "J'ai perdu une soeur d'un cancer. J'avais 4 ans. J'ai vu ma mère triste, mon grand frère ado se prendre ça en pleine face. C'est là où j'ai commencé à faire le con, et je suis persuadé qu'il est poli d'être gai, que le rire n'est au fond qu'une mise à distance qui rend la vie plus supportable." Rien d'étonnant à ce qu'il devienne en 2018 alors parrain de l'association Léo qui aide les enfants atteints de cancer.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Gala du 19 mai 2022