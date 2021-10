"Kid United" et "belle gueule" : Gabriel Attal face à des blagues sur son physique

Le comique poursuit son sketch : "Vous avez ce talent de tout faire passer. Vous êtes à la politique ce que Laurent Delahousse est au journalisme, un adoucissant à mauvaises nouvelles. Et puisqu'annoncer une mauvaise nouvelle, ça passe toujours mieux avec une belle gueule, j'aimerais que ce soit vous qui nous annonciez la victoire d'Eric Zemmour aux présidentielles. On sera moins triste. Gabriel Attal, il a un physique plus immédiat qu'un Jean Castex ou un Gérard Larcher. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Sachant que vous étiez invités, les filles de la rédac ont pris une douche ce matin, elles se sont même parfumées. Le mercredi quand vous arrivez, on ne sait pas si c'est pour une allocution ou pour une publicité pour un parfum."

Le visage de l'invité se transforme quand Philippe Caverivière fait allusion au scandale de la vidéo intime de l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, désormais député. Gabriel Attal ne montre cette fois aucune réaction aux plaisanteries du chroniqueur. Ce dernier le remarque rapidement : "Vous avez vu, Gabriel Attal n'a pas eu un rictus parce qu'il est professionnel. C'est là qu'on voit qu'il est très fort. Hop, poker face. Il n'a jamais l'air étonné."

Gabriel Attal préfère réagir en toute honnêteté à l'idée d'un nouveau mandat du président Macron : "C'est les Français qui en décideront, mais j'espère une prolongation évidemment pour le président de la République." Il reste encore beaucoup de travail avant les élections présidentielles d'avril 2022, pour lui comme pour son compagnon Stéphane Séjourné. Ce dernier sera annoncé ce mardi soir président du groupe Renew Europe, la troisième force du Parlement européen.