Marion Maréchal moquée avec sa tante Marine Le Pen : Malaise en direct

Entre Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal, ce n'est pas l'amour fou. Si leurs relations s'étaient distendues depuis 2017 et la première élection d'Emmanuel Macron, elles se sont encore plus compliquées depuis cette campagne présidentielle 2022 avec en point d'orgue le ralliement de la trentenaire avec l'ex-polémiste réactionnaire Eric Zemmour. Ce 26 avril 2022, la jeune femme, enceinte de son deuxième enfant, était l'invitée de la matinale de RTL. Elle est restée pour la chronique de l'humoriste de la radio Philippe Caverivière et ses piques qui ne l'ont pas épargnée, ni sa tante.

Désormais vice-présidente exécutive du parti Reconquête fondé par Eric Zemmour, Marion Maréchal est venue commenter les résultats de la présidentielle, la défaite de Marine Le Pen ou encore la préparation des législatives. Son mouvement appelle à un ralliement avec le RN, mais le message ne semble pas être très accepté dans l'autre camp pour le moment. Les relations entre les deux partis d'extrême droite ont inspiré Philippe Caverivière et il a pu, en prime, savourer les réactions de l'invitée politique présente pour sa chronique.

Comparant les Le Pen aux personnages de la série Dallas, imitant Jean-Marie Le Pen qui reproche à la fille de Yann Le Pen son ralliement, qualifiant Eric Zemmour de "pervers narcissique" en décrivant sa tentative de rapprochement avec le RN : le comique dégaine de nombreuses plaisanteries sur les protagonistes du Rassemblement national et ceux de Reconquête.

L'ancienne députée accepte la "rose du Kenya" que lui offre le chroniqueur pour sa tante qui "l'a larguée", l'écoute dire que l'union des droites que souhaite Eric Zemmour ressemble à Bo Bun et l'observe se moquer de Jordan Bardella, le lieutenant de sa tante. Esquissant parfois un sourire, l'épouse du politique italien Vincenzo Sofo prend garde à ne pas rire aux blagues de son hôte. Visiblement gênée, elle essaie de ne pas montrer de réaction, mais le malaise est palpable pour l'ex-députée.

Ancien de la maison RTL, Eric Zemmour ne s'était pas refusé des éclats de rire face à Philippe Caverivière en décembre dernier, à l'heure où son parti s'imposait dans les sondages comme une nouvelle force crédible. De son côté, Marine Le Pen a tout simplement annulé sa venue à la matinale de la radio selon Le Canard enchaîné en raison d'une pique du comique. Elle n'aurait pas apprécié la conclusion de la chronique de l'humoriste, un chat sur les genoux, le 7 avril dernier, en sa présence : "Les prix augmentent, le réchauffement climatique augmente, tentons de voter dimanche pour que la haine n'augmente pas."