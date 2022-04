Marine Le Pen réconfortée par sa soeur : scène rare de tendresse familiale

Les intentions de vote l'avaient préparée à cette annonce, mais Marine Le Pen a dû encaisser à 20h la nouvelle : elle a été défaite au second tour des présidentielles le 24 avril 2022 par Emmanuel Macron pour la deuxième fois. L'équipe de Quotidien a pu filmer sa réaction ce dimanche et a capté un moment intime de la cheffe du Rassemblement national avec sa famille, une scène rare pour le clan Le Pen marqué par les tensions familiales.

Dans Quotidien le 24 avril 2022, on peut voir quelles ont été les réactions de l'équipe de Marine Le Pen à sa défaite, ainsi que celles de ses proches. Elle se trouvait dans le pavillon d'Armenonville à Paris où elle a tenu son discours. Cachés non loin de la terrasse du premier étage, les journaliste et caméraman de l'émission de TMC - boycotté par le parti d'extrême droite - ont pu filmer discrètement ce moment marquant, sur lequel on peut notamment voir Marie-Caroline, l'une des deux soeurs de la femme politique - l'autre est Yann, la mère de Marion Maréchal. Après avoir remarqué les militants en larmes et certains cadres du parti comme Thierry Mariani, la caméra montre Marine Le Pen se faire réconforter par Marie-Caroline Le Pen. La prenant dans ses bras, cette membre du clan Le Pen a voulu se montrer plus présente que jamais pour la benjamine de la famille.

L'entente semble être au beau fixe entre les deux femmes, toutefois cela n'a pas toujours été le cas. L'Express était revenu en 2015 sur les relations entre les deux femmes, qui ont été marquées en 1998 par la dissidence de Marie-Caroline Le Pen : "[Elle] a disparu en 1998. Marie-Caroline, dite 'Caro', a suivi la dissidence emmenée par Bruno Mégret. Une brouille patrimoniale avec le Menhir s'ajoute à l'affaire : l'ancienne conseillère régionale abandonne la politique et l'espoir de se réconcilier avec son père."

Marie-Caroline Le Pen avait accepté dans L'Express de remettre certaines pendules à l'heure, notamment le fait qu'elle était l'héritière prévue pour succéder à son père. Au moment de l'interview avec l'hebdomadaire, les deux femmes sont réconciliées malgré la scission politique de 1998. Se définissant "catholique, nationaliste et moderne", Marie-Caroline Le Pen penche comme son mari, l'ex-mégretiste Philippe Olivier, du côté du bonapartisme et de l'union des droites. Mais cela ne les empêche pas de collaborer avec Marine Le Pen.

D'autant qu'un nouveau maillon est arrivé : Jordan Bardella. Le lieutenant de la cheffe du RN est l'amoureux de la fille de Marie-Caroline, Nolwenn Olivier. Durant la troisième campagne pour les présidentielles de Marine Le Pen, sa soeur s'était chargée de surveiller que Marine ne manque de rien, comme par exemple qu'elle mange bien le midi comme l'avait confié la candidate à Guillaume Pley dans le QG de campagne. Une page se tourne pour les filles de Jean-Marie Le Pen, elles se préparent désormais pour les législatives.