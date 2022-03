Marine Le Pen : Quand sa soeur Marie-Caroline a disparu de sa vie...

Ce mercredi 16 mars 2022, Marine Le Pen est Face à Baba, l'émission politique de Cyril Hanouna. Elle succède à Eric Zemmour (récemment aspergé d'oeuf) et Jean-Luc Mélenchon dans cet exercice médiatique délicat mais fort côté audience, à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Le présentateur de C8 s'est targué la veille de la venue de l'une des soeurs de la leader du Rassemblement national, sans citer son nom. Tout porte à croire qu'il s'agit de Marie-Caroline Le Pen puisque les deux femmes sont proches et travaillent ensemble. De plus, sa fille est en couple avec le poulain de la cheffe du RN, Jordan Bardella. L'autre soeur est Yann Le Pen, la mère de Marion Maréchal qui a récemment rejoint Eric Zemmour, non sans fracas dans le clan Le Pen.

L'entente semble être au beau fixe entre l'aînée des Le Pen et la benjamine, toutefois cela n'a pas toujours été le cas. L'Express était revenu en 2015 sur les relations entre les deux femmes, qui ont été marquées en 1998 par la dissidence de Marie-Caroline Le Pen : "[Elle] a disparu en 1998. Marie-Caroline, dite 'Caro', a suivi la dissidence emmenée par Bruno Mégret. Une brouille patrimoniale avec le Menhir s'ajoute à l'affaire : l'ancienne conseillère régionale abandonne la politique et l'espoir de se réconcilier avec son père."

Marie-Caroline Le Pen avait donc accepté en 2015 de s'épancher sur sa soeur pour L'Express. Et elle avait remis certaines pendules à l'heure, notamment le fait qu'elle était l'héritière prévue pour succéder à son père : "C'est un peu une légende de journalistes. J'avais une structuration politique, la matière me passionnait, mais je suis casanière et chat sauvage. Des trois filles, c'est Marine qui ressemble le plus à mon père. Elle a toujours eu un côté chef." Au moment de l'interview avec l'hebdomadaire, les deux femmes sont réconciliées malgré la scission politique de 1998 rappelle donc L'Express en rapportant les propos de Marine Le Pen : "Je lui ai totalement pardonné son ralliement à Mégret parce que c'est ma soeur et que nos enfants sont cousins."

Se définissant "catholique, nationaliste et moderne", Marie-Caroline Le Pen penche comme son mari, l'ex-mégretiste Philippe Olivier, du côté du bonapartisme et de l'union des droites. Mais cela ne les empêche pas de collaborer avec Marine Le Pen. D'autant qu'un nouveau maillon est arrivé : Jordan Bardella. Le complice de la cheffe du RN est l'amoureux de la fille de Marie-Caroline, Nolwenn Olivier, et on a pu les voir très proches durant la campagne. De quoi sceller pour de bon l'entente entre les deux soeurs ?