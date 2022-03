Jean-Marie Le Pen : Ce dont a souffert sa fille Yann, "psychologiquement la plus fragile"

Jordan de Luxe pose des questions à des personnalités d'horizons très variés. Pour la semaine du lundi 21 mars 2022, il est allé à la rencontre de... Jean-Marie Le Pen. Agé de 94 ans et remis de ses ennuis de santé, le père de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle Marine Le Pen a accepté de répondre aux interrogations de l'animateur au noeud papillon. Parmi les sujets abordés, les deux hommes ont échangé notamment sur le fait de porter le nom "Le Pen".

Jean-Marie Le Pen reconnaît volontiers qu'il n'est pas facile de porter son patronyme. Sa fille Marine en a fait les frais mais ses soeurs aussi. "Elle était à la fois flattée car j'étais quand même notoirement connu. Mais aussi, je pense qu'elles ont subi la persécution. Parfois celle des enfants est plus dure que celle des adultes", explique l'homme politique. Avec sa première épouse Pierrette et avant Marine qui est la benjamine, il a eu d'abord Marie-Caroline (née en 1960), puis Yann qui est née trois ans plus tard : "Ça avait été sensible en particulier pour la deuxième, Yann, qui était psychologiquement sans doute plus fragile. A un moment donné, elle a même fait l'école buissonnière. Quand on s'en est aperçu, elle nous a dit : 'les enfants à l'école me font des misères.' Comme on peut taquiner les enfants..."

Face à cette situation délicate, Jean-Marie Le Pen avoue ne pas être intervenu, laissant ce rôle à leur mère. Il a également dédramatisé les choses : "Ça s'est réglé assez rapidement." Solide comme un roc après des années à naviguer dans la politique, le cofondateur du Front national qui publie ses mémoires relativise les épreuves qu'il a connues comme celles que ses proches ont traversées.

Investie dans la vie politique menée par son père, notamment dans la partie événementielle, Yann Le Pen est la mère de Marion Maréchal, née de sa brève relation avec le journaliste Roger Auque, qui confirmera être son père biologique dans ses mémoires posthumes. Celle qui vient de rejoindre Eric Zemmour a été élevée dans un premier temps seule avec sa mère - Marine Le Pen assure avoir également participé à son éducation, ce que Jean-Marie Le Pen a démenti de son côté, puis a été adoptée par celui avec qui Yann Le Pen a été mariée de 1993 à 2007, Samuel Maréchal. Ils ont également eu deux fils, Romain et Tanguy.