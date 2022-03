Marion Maréchal : Qui est son père biologique, Roger Auque ?

Marion Maréchal s'apprête à faire son retour en politique, ce qui la "titille" depuis des années selon ses propres mots au Parisien en début d'année. Mais la nièce de Marine Le Pen ne devrait pas le faire au côté de sa tante, qu'elle ne soutient pas pour les présidentielles 2022. En effet, la femme politique a pris ses distances depuis 2017 et dans les coulisses, on la dit de plus en proche d'Eric Zemmour, adversaire politique de la leader RN qui a surgit dans l'échiquier politique en 2021. Après le choc de la nouvelle, Marine Le Pen digère désormais cette fracture politique et médiatique au sein du clan familial. La dynastie des Le Pen n'en est pas à sa première épreuve et Marion Maréchal le sait bien. Dès sa naissance, l'histoire familiale a été complexe puisqu'elle n'est pas la fille biologique de Samuel Maréchal.

Fille de Yann Le Pen, soeur de Marie-Caroline et de Marine, Marion Maréchal est née, non pas du mariage que sa mère a formé avec Samuel Maréchal de 1993 à 2005 - il la reconnaît à l'état civil après avoir rencontré sa mère, alors que Marion a deux ans - mais de l'idylle de Yann Le Pen avec Roger Auque. C'est en 2013 que l'information est révélée au grand jour, dans L'Express. L'hebdomadaire a dévoilé que le journaliste et diplomate, Roger Auque, est son père biologique, ce qui lui vaut d'être attaqué par la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. La publication est condamnée à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.

Roger Auque livrera sa vérité, mais à titre posthume. En effet, un an après,il meurt à l'âge de 58 ans des suites d'une tumeur au cerveau, et ses mémoires seront publiées peu après. Dans son ouvrage Au service secret de la République, il confirme être le père biologique de Marion Maréchal qu'il a retrouvée en 2002, après dix ans d'absence. Un secret intime de sa vie qu'il décrit comme "tumultueuse" et il expliquera avoir joué ensuite un rôle de conseiller et de parrain auprès de Marion Maréchal.

Dans un livre-enquête intitulé Marion Maréchal : Le fantasme de la droite, le journaliste Louis Hausalter décrit Roger Auque de "belle gueule", au "regard bleu charmeur et réputation de play-boy", un "baroudeur" à la vie digne d'un roman. Reporter et fin connaisseur du Moyen-Orient, otage du Liban en 1987 il a, d'après ce qu'il dit dans ses mémoires, été espion pour la DGSE et le Mossad. En 2002, Yann Le Pen lui a présenté Marion Maréchal, alors que la France est entre les deux tours de la présidentielle. Les deux personnalités resteront en contact et Marion Maréchal se rendra à ses obsèques, le 12 septembre 2014.

Nouvelle épreuve politico-familiale pour Marion Maréchal

Des moments marquants qui ont construit la vie de Marion Maréchal, comme il y en aura tant d'autres pour l'ancienne députée, fondatrice de l'institut de sciences sociales, économiques et politiques, l'ISSEP. Actuellement enceinte de son deuxième enfant - le premier avec son mari Vincenzo Sofo -, elle a affirmé au Figaro qu'elle "penchait pour Éric Zemmour" mais qu'il y a aussi "un sujet familial" avec sa tante. Plusieurs élus, dont un membre dirigeant du RN, l'eurodéputé Nicolas Bay, et l'unique sénateur du parti Stéphane Ravier, tous les deux proches idéologiquement de Marion Maréchal, ont rejoint ces dernières semaines la campagne de l'ancien éditorialiste du Figaro.

Fin janvier, Marine Le Pen avait jugé "brutal, violent", que sa nièce songe à rejoindre Eric Zemmour dans la course à l'Elysée, en insistant sur "l'aspect personnel" de leur relation, disant avec émotion l'avoir "élevée avec [sa] soeur pendant les premières années de sa vie". A présent convaincue de la décision que prendra sa nièce, Marine Le Pen a déclaré le 1er mars sur BFM : "C'est un choix qui est un choix personnel qui doit être fait par elle. S'il s'agissait de faire pression sur elle pour des raisons affectives, j'aurais trahi le respect que j'ai pour le libre arbitre", a-t-elle souligné. Plus que jamais politique et famille s'entremêlent pour le clan Le Pen.