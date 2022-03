Jean-Claude Elfassi : L'incroyable reconversion du célèbre paparazzi

Cette semaine, Jordan de Luxe a recueilli les confidences du célèbre photographe-paparazzi Jean-Claude Elfassi dans L'Instant de Luxe 2.0. A cette occasion, celui à qui l'on doit une belle quantité de scoops sur la vie intime des célébrités en France, a fait des confessions sur sa nouvelle vie... au milieu des animaux.

Il est la bête noire des stars, des politiciens et des puissants depuis ses débuts dans le monde médiatique dans les années 1980. D'abord journaliste reporter d'images, il a basculé à paparazzi, un métier bien plus lucratif mais fortement décrié en raison des méthodes employées pour dénicher photos et infos sur la vie des personnalités. Ainsi, comme le rapportait un article de M, le magazine du Monde, il a été condamné au cours de sa carrière à dix-neuf reprises pour diffamation ! Parmi ses gros "coups", les photos du mariage d'Eva Longoria et Tony Parker - il aurait vendu ses photos pour "quelques centaines de milliers d'euros" selon Technikart -, Bertrand Cantat libéré de prison ou encore Mohamed Merah abattu par le Raid... Mais tout cela, c'est terminé !

En effet, sur le plateau de l'émission, Jean-Claude Elfassi a dévoilé les coulisses de sa nouvelle vie. "Je m'occupe de mes animaux, des animaux sur lesquels ces connards de chasseurs ont tiré dessus, je les récupère, je les soigne (...) J'ai un grand terrain, j'ai acheté tout ce que je pouvais autour de moi pour que ça leur fasse un sanctuaire, pour que les animaux ne se fassent plus plomber chez moi [il vit en région parisienne, NDLR]. Souvent, le samedi ou le dimanche ils se font tirer dessus puis ils viennent chez moi en sécurité. Avec un vétérinaire on arrive à en soigner quelques-uns sinon ils viennent chez moi pour mourir (...) C'est la catastrophe ces chasseurs, c'est vraiment une plaie ! Ils tirent sur tout ce qui bouge, c'est vraiment des cinglés", a-t-il confié.

Jean-Claude Elfassi, qui semble donc aujourd'hui éloigné du show business, a aussi dévoilé qu'il compte voter pour le Parti Animaliste aux prochaines législatives, celui-ci n'ayant pas réussi à obtenir les 500 parrainages nécessaires à la présidentielle.