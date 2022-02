Laurent Baffie candidat aux élections : nouveau challenge politique en vue pour l'humoriste !

Ce n'est pas la première fois que Laurent Baffie se lance un tel défi. Il y a trois ans déjà, l'ancien acolyte de Thierry Ardisson tentait une candidature aux élections européennes, au cours desquelles il n'avait jusqu'alors jamais voté : "En soutenant le Parti animaliste, je n'ai pas l'impression de soutenir un parti politique. J'ai le sentiment de soutenir un parti humaniste. Je ne pense pas que les politiques soient concernés par le règne animal. Ils peuvent pour faire acte de bonne conscience parfois mettre un peu d'écologie dans leurs discours mais je pense qu'ils s'en foutent parce que les animaux ne votent pas".

S'il n'a pu aller au bout de son engagement par manque de parrainage, Laurent Baffie ne baisse pas les bras. Il faut dire que depuis trois ans, la cause environnementale et animale est de plus en plus mise en avant. Il y a donc des chances pour que cette fois-ci, les plans fonctionnent. Il est loin d'être la seule personnalité à s'engager dans la protection animale. Outre l'imprésentable Brigitte Bardot, Delphine Wespiser, Hugo Clément, Aymeric Caron sont aussi mobilisés. En juillet 2020, un projet de référendum pour les animaux était lancé et signé par de nombreuses stars telles Juliette Binoche, Alessandra Sublet ou encore Sonia Rolland. Il visait l'interdiction de l'élevage en cage, la fin de l'élevage intensif, la fin des chasses traditionnelles et l'organisation de spectacles avec des animaux sauvages. Un projet malheureusement non abouti.