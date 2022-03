Diaporama Jean-Claude Elfassi : L'incroyable reconversion du célèbre paparazzi

Exclusif - Jean-Claude Elfassi, Magali Berdah et Cyril Hanouna - Lancement de la plate forme "Kikandou" booking d'influenceurs en collaboration avec R. Orlinski à Paris le 12 juin 2019. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Amélie Neten, Benjamin Castaldi et Jean-Claude Elfassi - Lancement de la plate forme "Kikandou" booking d'influenceurs en collaboration avec R. Orlinski à Paris le 12 juin 2019. © Veeren/Bestimage

Jean-Claude Elfassi et une amie, Frédéric Beigbeder - Soirée de remise du prix de Flore à R. Rupert pour son livre "Anatomie de l'amant de ma femme" au café de Flore à Paris le 8 novembre 2018. © Philippe Baldini/Bestimage

7 / 11

Jean-Claude Elfassi - Montée des marches du film " L'histoire de ma femme - The story of my wife " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage