Diaporama : "Est-ce une lâcheté ?" : Philippe Caverivière (Quelle époque) avec Sarah depuis 16 ans, rares révélations sur son couple

Il s'est confié sur son rapport à la famille et à la paternité Philippe Caverivière à la première du film "Avatar: La Voie de l'Eau" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 13 décembre 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC

En couple depuis 16 ans avec sa compagne, il ne veut pas d'enfants Exclusif - Philippe Caverivière, Olivier Véran - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 26/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Un choix dicté par une triste raison : la mort de sa soeur quand elle avait 7 ans Exclusif - Léa Salamé, Christophe Dechavanne sur le plateau de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

"Est-ce la perte de ma soeur qui parle à mon inconscient ? Est-ce une lâcheté ? Peut-être. Je ne suis pas allé chez le psy" , a-t-il confié Exclusif - Léa Salamé et Philippe Caverivière dans les backstage de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

7 / 16