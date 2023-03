"On nous arnaque sur..." : Jean Dujardin évoque sur sa nouvelle paternité à 50 ans, sa "deuxième chance"

"Est-on plus prêt à être parents quand on a 40 ou 50 ans ?" : voilà bien une question qui le taraude ! Père de deux fils, Simon et Jules, nés de sa première union avec Gaëlle en 2000 et 2001, puis de Jeanne (7 ans) et Alice (2 ans), dont la mère est son épouse Nathalie Péchalat, Jean Dujardin a vécu deux paternités totalement différentes : à 30 ans, d'abord, alors que sa carrière n'en finissait plus de grimper, puis entre 45 et 50 ans, alors qu'il est aujourd'hui un comédien établi.

Et n'a pas vraiment apprécié les choses de la même façon : "A 30 ans, on est sur soi, on a envie d'en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément – même si on finit toujours par les rattraper, surtout chez nous, un clan qui s'efforce de ne laisser personne sur le bord de la route", explique-t-il au magazine Paris Match ce jeudi 16 mars.

Des enfants pour lesquels il a fait des choix et qu'il est heureux aujourd'hui de voir grandir, en particulier ses filles encore très jeunes : "Quand on me répète que j'aurais pu faire carrière aux Etats-Unis, on oublie quelque chose : j'ai une famille, j'ai ma vie ici. J'assume mes fils, j'assume mes filles et je suis heureux de vivre à nouveau une paternité et de la corriger. C'est comme une seconde chance".

Son prochain film, son apaisement

Une seconde chance qu'il a saisie à fond avec sa compagne Nathalie Péchalat, rencontrée en 2014 et qu'il a fini par épouser en 2018, lors d'une belle cérémonie en région parisienne. Aujourd'hui épanoui, l'acteur en pleine promotion du film Sur les chemins noirs, racontant l'histoire de l'écrivain Sylvain Tesson est plus apaisé.