Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : Jeanne, leur fille aînée, a les cheveux d'une longueur impressionnante !

Voilà qui devrait donner de jolis idées à toutes les futures danseuses et tous les futurs danseurs ! Le 19 novembre 2022, le Théâtre Mogador a accueilli, pour la toute première fois, le somptueux spectacle Mon premier lac des cygnes. Ce grand classique est revisité dans une version simplifiée en deux actes, avec une narration adaptée au plus grand nombre pour rendre ce ballet accessible à tous les âges. La chorégraphie du show a été élaborée par Fabrice Bourgeois et met en scène une troupe de danseurs professionnels des plus grandes formations de ballets actuelles. Rien que ça !

Pour assister à la première représentation du spectacle, de nombreuses personnalités se sont déplacées jusque dans le 9e arrondissement de Paris. Mon premier lac des cygnes a été élaboré sous la direction artistique de Karl Paquette, danseur étoile de l'Opéra national de Paris, et a été applaudi par l'acteur Guillaume Gallienne, de la Comédie-Française, mais aussi par Renaud Donnedieu de Vabres, Marina Hands, la danseuse Alice Renavand et son fils, Natalia Vodianova-Arnault entourée de ses enfants, Neva Portman, Roman Arnault et Viktor Portman, ainsi que par Nathalie Péchalat, la femme de Jean Dujardin, et leur fille aînée Jeanne, née en décembre 2015.

Toutes les nanas travaillent et ont une famille

Il est important, pour Nathalie Péchalat, de passer de doux instants de qualité avec sa Jeanne. Après tout, elle a récemment accueilli une deuxième fille dans la famille - Alice est née le 18 février 2021 - et il est primordial que personne ne se sente délaissé. Outre l'éducation de ses deux enfants, l'ancienne patineuse artistique a été présidente de la Fédération française des sports de glace pendant deux années jusqu'en juin 2022 et elle combine à la perfection sa vie de famille et ses obligations professionnelles. "Toutes les nanas travaillent et ont une famille", soulevait-elle simplement dans le journal L'équipe. Si elle apparaît aujourd'hui auprès de son ainée, il est plus difficile de croiser la sportive au bras de son mari, Jean Dujardin, lors de soirées officielles. "Je déteste les mondanités, ce n'est pas mon univers, assume-t-elle. Je m'y plie que lorsqu'elle sont justifiées par la profession de mon mari..."