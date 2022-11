Jean Dujardin et Nathalie Péchalat complices comme rarement, pour les 85 ans grandioses de Claude Lelouch

Si Jean Dujardin est très régulièrement associé à ses rôles iconiques dans les films Brice de Nice, OSS 117, Les Petits mouchoirs, The Artist ou encore J'accuse, il s'est réellement révélé aux yeux du grand public pour son duo culte avec Alexandra Lamy dans la série Un gars une fille. Une alchimie à l'écran qui s'est concrétisée par une relation sérieuse entre les deux acteurs, et notamment un mariage en 2009. Mais quatre ans plus tard, ils décidaient finalement de se séparer après une dizaine d'années de vie commune.

"Ce n'est ni plus ni moins que l'histoire d'un couple qui se sépare comme n'importe qui", déclarait l'artiste de 50 ans en conférence de presse lors de la remise du prix du 36 quai des orfèvres. Depuis, il a retrouvé l'amour puisqu'il partage désormais sa vie avec l'ex-patineuse artistique et ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) :Nathalie Péchalat. Le coup de foudre avait alors été immédiat entre eux, comme il l'expliquait en 2016 dans les pages du magazine ELLE.

Je serai là pour cette femme

"Je suis parti la rejoindre à Tokyo (en 2014, ndlr). Ça a été comme si je me mettais en scène dans ma vie amoureuse. Je me suis dit : 'Je serai là pour cette femme, je vais la voir patiner, je vais m'intéresser au patinage !' Pour un passionné de rugby, c'est une vraie preuve d'amour !", avait-il raconté, en ajoutant que leur histoire d'amour est "digne d'un scénario à la Claude Lelouch".

Cela tombe bien, puisqu'ils assistaient ce lundi 14 novembre à un spectacle symphonique organisé au Palais des Congrès à Paris afin de rendre hommage aux 60 ans de carrière du célèbre réalisateur mais aussi ses 85 ans. Jean Dujardin a joué dans les films Un+Une, Chacun sa vie... Claude Lellouch a célébré toutes ces belles années avec un énorme gâteau, ses proches mais aussi une pluie de personnalités. Ainsi, Jean Dujardin et Nathalie Péchalt se sont affichés très complices devant les photographes tant durant le photocall que dans la salle, eux qui n'ont pas pour habitude de multiplier des apparitions publiques à deux, bien qu'ils aient partagé un bel après-midi en amoureux au printemps dernier à Roland-Garros. Pour rappel, ils sont ensemble parents de deux enfants (Jeanne et Alice) et mariés depuis 2018.

À noter que d'autres célébrités étaient au rendez-vous pour cette soirée exceptionnelle, comme Patrick Bruel, Gérard Darmon, Mathilde Seigner, Brigitte Macron et bien d'autres... Claude Lellouch méritait bien si une soirée aussi grandiose pour honorer sa vie d'homme mais aussi sa vie de très grand réalisateur.