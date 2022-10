Mariage de Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : un grand jour à Saint-Cloud, avec une pluie d'autres stars

Elle est toujours là pour lui, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est maintenant, puisque le mercredi 5 octobre 2022, Jean Dujardin est à l'affiche du film Novembre, de Cédric Jimenez. Le jour où Nathalie Péchalat a fait ces promesses sacrées à son partenaire remonte désormais à quelques années. Elle a épousé le célèbre comédien oscarisé en 2018, au mois de mai, en toute discrétion à Saint-Cloud. Les festivités s'étaient poursuivies à Deauville, dans le Calvados, pendant qu'un autre évènement faisait grand bruit dans le monde entier.

Curieux choix, effectivement, que de se marier le même jour que Meghan Markle et le prince Harry. A part si l'on souhaite s'assurer un maximum de calme ! Bien sûr, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat se sont dits "oui", le 19 mai 2018, devant une petite audience de rares invités. Etaient présents pendant la cérémonie, et pendant la petite fête qui a suivi, le cinéaste Claude Lelouch, Elsa Zylberstein, Clovis Cornillac et Lilou Fogli, Antoine Duléry, Nicolas Bedos ou encore le danseur Christophe Licata, qui avait été le partenaire de la jeune mariée dans l'émission Danse avec les Stars, sur TF1. C'est au au Manoir de Tourgéville, situé aux portes de la cité des Planches, qu'ils ont tous trinqué en l'honneur de l'amour éternel.

Quand j'ai vu Nathalie à la télévision, elle m'a charmé

Bien sûr, George Clooney n'avait pas pu se joindre au mariage de son confrère, puisqu'il était invité, avec Amal Clooney, aux épousailles de la duchesse et du duc de Sussex. C'est une troisième noce pour Jean Dujardin, qui avait été uni à Gaëlle Demars, la mère de ses deux fils Simon, né en 2000 et Jules, né en 2001, puis à Alexandra Lamy, sa partenaire de scène dans la série Un gars, une fille. Séparée de cette dernière en 2013, il avait retrouvé chaussure à son pied l'année suivante à la suite d'un coup de foudre sur petite écran. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision - et je ne l'ai pas vue patiner mais parler - elle m'a charmé, racontait le héros de The Artist en 2016 au magazine Elle. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais, et hop, j'ai foncé !" La naissance de la petite Jeanne, en décembre 2015, lui a prouvé qu'il s'agissait là d'une sacrée bonne intuition.