"Je ne force rien" : Jean Dujardin, papa très "nature" avec Alice, Jeanne, Simon et Jules

Interviewé par Version Femina,Jean Dujardin a révélé les dessous de son quotidien en famille avec sa femme Nathalie Péchalat et leurs filles Jeanne (née le 5 décembre 2015) et Alice (née le 18 février 2021). En pleine promotion du film Sur les chemins noirs de Denis Imbert, l'acteur de 50 ans - qui est également papa de deux fils, Jules et Simon, nés en 2000 et 2001 de son union avec Gaëlle Demars) - a révélé comment il avait transmis le goût de la nature à ses enfants. Propriétaire d'une maison située à Saint Cloud, le comédien a une manière simple mais très efficace pour éveiller la curiosité de ses enfants au monde qui les entoure.

"Je ne force rien. J'essaye de leur donner des valeurs, de faire en sorte qu'ils ressemblent à des humains. explique avec humour l'ancienne star de la série Un gars, une fille aux journalistes. Pour le reste, si je commence à dire: 'Viens, je vais te présenter à un arbre', je risque de faire chou blanc. Mais je vis proche de la nature, on se promène souvent. Et, même quand l'habitais à Paris, je les faisais marcher plutôt que de prendre la voiture. C'est aussi comme ça que l'on éduque, en disant simplement : 'On y va à pied.' La nature est incluse dans notre mode de vie."