Diaporama : "Je ne force rien" : Jean Dujardin, papa très "nature" avec Alice, Jeanne, Simon et Jules

1 / 12 "Je ne force rien" : Jean Dujardin, papa très "nature" avec Alice, Jeanne, Simon et Jules

Jean Dujardin a révélé comment il avait donné le goût de la nature à ses enfants.

L'acteur oscarisé est père de quatre enfants : Alice, Jeanne, Jules et Simon

Marié à Nathalie Péchalat depuis 2018, il a eu deux filles avec la sportive

La mère de ses fils Jules et Simon est Gaëlle Demars

Papa poule, l'acteur veille à prendre du temps avec ses quatres enfants

Jean Dujardin vit désormais dans une maison à Saint-Cloud Jean Dujardin durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février.

11 / 12 Jean Dujardin, narrateur à l'avant-première du film "Les Gardiennes de la planète" à la maison de l'UNESCO à Paris, France, le 3 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE