Jean Dujardin : Sa magnifique maison (au passé unique) dévoilée en vidéo, un détail interpelle

Si à Paris, les mètres carrés sont chers et ne permettent pas de profiter de grandes surfaces, ce n'est pas le cas de tout le monde. Footballeurs, chanteurs et acteurs ont la chance (et le talent, évidemment) d'avoir le porte-monnaie bien rempli pour pouvoir devenir propriétaires des plus belles habitations d'Ile-de-France. Des stars choisissent le coeur de Paris ou ses plus beaux quartiers, d'autres, à l'image de Jean Dujardin, lui préfèrent le calme et la proximité de la proche banlieue.

C'est dans le parc de Montretout situé dans la commune de Saint-Cloud, dans l'ouest parisien, que Jean Dujardin a élu domicile avec sa femme Nathalie Péchalat et leurs deux filles, Jeanne, bientôt 7 ans et Alice, 1 an. En 2016, le comédien, révélé par la série humoristique Un gars, une fille, achetait une immense villa ayant appartenu au grand Lino Ventura pour la modique somme de 3 millions d'euros. Si vous ne l'aviez jamais vue, un compte Tiktok s'est chargé de faire une simulation en 3D pour vous en offrir un bel aperçu.