Jean Dujardin fête ses 50 ans : découvrez cette chic maison où habite l'acteur, au passé unique !

Jean Dujardin est désormais âgé de 50 ans ! L'acteur, révélé au grand public par la série Un gars, une fille, passe donc le cap de la cinquantaine et n'a sans doute jamais été aussi épanoui. Il faut dire que tout lui sourit : il est heureux avec sa femme Nathalie Péchalat, il est le fier papa de quatre enfants et il multiplie les films au cinéma. Dans cette vie à cent à l'heure, le comédien peut trouver refuge dans son havre de paix de Montretout.

En effet, Jean Dujardin a choisi d'habiter dans une très luxueuse demeure de Montretout (Saint-Cloud) dans les Hauts-de-Seine. Et pas n'importe quelle maison : celle ayant appartenue au défunt acteur Lino Ventura. Le journal Le Parisien s'en faisait l'écho en 2016 mais la vente était en réalité survenu l'année d'avant. "Il s'agit d'un bel hôtel particulier de 350 m², d'époque napoléonienne, que le couple Ventura avait investi au début des années 1960. Lino y recevait tous ses amis chaque 14 juillet, jour de son anniversaire. Il y a vécu jusqu'à sa mort, en octobre 1987. Une partie des meubles de cette maison ont d'ailleurs été récemment vendus aux enchères à Drouot", pouvait-on lire.

La demeure, estimée à 3 millions d'euros, possède notamment cinq chambres, quatre salles de bains, un bureau en rez-de-jardin, et "un parc privé avec une jolie vue sur Paris". Un lieu idéal pour élever des enfants. Avec son épouse Nathalie Péchalat, l'acteur a accueilli deux petites filles : Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021).

A Saint-Cloud, Jean Dujardin est un voisin discret mais agréable. Pour preuve, en 2018, l'acteur avait par exemple assisté à une projection de son film Le Retour du Héros à la salle de cinéma Les 3 Pierrots et avait ensuite participé à une séance de questions/réponses. "Je croyais naïvement que j'allais revenir dans la vie normalement mais pas du tout. C'est pour ça que j'ai déménagé et que je suis venu un peu me planquer à Saint-Cloud", confiait-il à l'époque, dans des propos rapportés par Le Parisien, pour justifier son installation ici après la folie autour de The Artist et ses propositions à Hollywood.

Jean Dujardin, qui est attendu prochainement au cinéma dans le film Novembre de Cédric Jimenez (présenté au 75e Festival de Cannes), pourra fêter ses 50 ans avec famille et amis dans sa propriété. Pourquoi pas autour d'un barbecue ? L'acteur possède un terrain de 1 400 m² !