20 ans d'Un gars, une fille : Alexandra Lamy ne retrouvera pas Jean Dujardin, elle s'explique

Durant des années, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont fait le show dans la série culte Un gars, une fille, où ils incarnaient un couple drôle dans différentes situations du quotidien. En 2003, le feuilleton s'est arrêté. Et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, TF1 a annoncé un prime spécial célébrant les 20 ans d'Un gars, une fille ! La question est alors de savoir si les deux acteurs, qui ont été en couple dans la vraie vie durant un moment, se donneront de nouveau la réplique... En interview pour Télé 7 Jours, Alexandra Lamy répond.

Le retour du duo était très attendu par les fans de la première heure. Il n'en sera rien ! La jolie blonde de 50 ans indique à nos confrères assure qu'elle ne sera pas de la partie. Et d'évoquer le succès qu'elle connait depuis son passage dans la série : "D'avoir fait un truc culte, qui s'en plaindrait ? On me demande parfois si je n'en ai pas marre que l'on me parle de Chouchou. Et bien non, j'adore quand les petits me reconnaissent aujourd'hui. Cela prouve que je n'ai pas pris un gros coup de vieux ! (...) Je suis très fière d'avoir fait cette série qui m'a apporté beaucoup et qui a été, au-delà du Conservatoire, ma meilleure école !"

Ca va être très savoureux

Pas d'Alexandra Lamy au programme, et pas beaucoup plus d'informations non plus. En juin dernier, Xavier Gandon, directeur des antennes de TF1, indiquait avec fierté auprès de 20 Minutes que le casting était "très réussi", sans toutefois en dire davantage. "Les saisons passées, on a fait quelques primes dans cette veine de la nostalgie autour de grands rendez-vous qu'on a pu consommer à la télévision quand on était enfants ou adolescents, avait-il ajouté. Un gars, une fille est la shortcom française par essence. En la revisionnant, on s'est dit que c'était un catalogue à revisiter. Je pense que ça va être très savoureux de voir les meilleurs sketchs réinterprétés par des talents de l'ancienne et de la nouvelle génération – on va mélanger un peu tout le monde."

Le couple emblématique ne se donnera donc pas la réplique. Rappelons qu'après avoir partagé la vie de l'acteur suisse Thomas Jouannet de 1995 à 2003 avec qui elle a eu sa fille Chloé Jouannet (25 ans), Alexandra Lamy a été la compagne de Jean Dujardin. Le couple s'est marié en 2009 avant de rompre en 2013. L'année suivante, la star d'OSS 117 officialise avec la patineuse de danse sur glace Nathalie Péchalat. Un mariage est célébré en 2018 et de cette union sont nées deux filles : Jeanne (7 ans) et Alice 1 an). Jean Dujardin est également le papa de deux garçons nés en 2000 et 2001 d'une relation qui a pris fin en 2003.