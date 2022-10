Jean Dujardin divorcé d'Alexandra Lamy : "J'ai beaucoup pleuré", la décision radicale qu'elle a prise

Jean Dujardin a construit progressivement une carrière impressionnante d'acteur, lui qui a démarré comme trublion avec la troupe Nous C Nous. Il peut aujourd'hui se targuer de tourner dans des films audacieux comme Novembre actuellement au cinéma, devant la caméra de Martin Scorsese dans Le Loup de Wall Street ou encore dans Le Daim de l'audacieux Quentin Dupieux, un film diffusé sur Arte ce mercredi 19 octobre. Son parcours laisse une place importante à Alexandra Lamy, avec qui il a formé l'inénarrable duo d'Un gars, une fille, série qui a fêté ses 20 ans ! La fiction a rejoint la réalité puisque les deux acteurs sont tombés amoureux et ont formé un couple emblématique jusqu'en 2013. Une rupture abordée avec pudeur par l'actrice en 2018.

Au mois de novembre 2013, Jean Dujardin et Alexandra Lamy, 41 et 42 ans à l'époque, officialisent leur rupture après des mois de rumeurs. "Ce n'est ni plus ni moins que l'histoire d'un couple qui se sépare comme n'importe qui", avait-il déclaré en conférence de presse lors de la remise du prix du 36 quai des orfèvres. Interrogée à cette période sur le sujet, la comédienne avait été claire dans les colonnes de Nice-Matin : "Non, je n'en parlerai pas. À personne. C'est quelque chose qui nous regarde et ne concerne que nous. Je sais que ça brûle les lèvres de tout le monde."

C'est dans les pages du magazine Elle, cinq ans plus tard en 2018, que la star chouchou des Français avait accepté de revenir sur ce chapitre douloureux de sa vie personnelle. Elle avait décidé de partir s'installer à Londres avec sa fille Chloé, pour s'épanouir ailleurs et fuir la pression médiatique : "Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré ! Se retrouver seule à l'étranger, passé 40 ans, ça fait un peu lose au début ! Mais une fois au plus bas, je ne pouvais que remonter ! J'en ai tiré une formidable leçon : ne compter que sur moi-même."

Partir là-bas m'a sauvé la vie.

Déménager dans la capitale britannique est une idée qui lui vient de son enfant : "Je ne quitterai plus jamais cette ville ! Et je ne remercierai jamais assez ma fille Chloé de m'avoir soufflé cette décision. Je souhaitais qu'après son bac, elle passe un an à Londres. Mais elle n'était qu'en 3e quand elle m'a demandé : 'Maman, pourquoi on n'y va pas tout de suite ?' J'ai appelé son père, l'acteur Thomas Jouannet, qui a tout de suite dit oui. Partir là-bas m'a sauvé la vie. Cela m'a permis de redevenir anonyme, de garder la tête haute... Et de ne plus voir ma vie privée exposée en une des magazines."

A présent, Jean Dujardin est marié à la sportive et as du patinage Nathalie Péchalat , avec qui ce papa de trois garçons d'une précédente union a eu deux filles, Jeanne et Alice. De son côté, Alexandra Lamy est très secrète sur sa vie privée et n'a officialisé aucune histoire d'amour depuis sa rupture ultramédiatisée.