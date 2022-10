Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy parle de sa célèbre belle-mère, rare confidence

C'est la fête pour Chloé Jouannet ce lundi 17 octobre 2022 ! Et pour cause, la jolie jeune femme célèbre ses 25 ans. En story Instagram, elle a fait savoir qu'elle avait déjà reçu les doux hommages de ses proches, dont celui de son compagnon Sandor Funtek. "Happy birthday mon coeur", a-t-il écrit sur une photo de leur duo complice.

Chloé Jouannet a par ailleurs certainement reçu de tendres attentions de la part de sa famille et plus particulièrement de ses parents Alexandra Lamy et Thomas Jouannet. Ensemble, ils ont formé un couple de 1995 à 2003 mais, depuis 2004, c'est auprès d'Armelle Deutsch que l'acteur suisse s'épanouit. Cette dernière est ainsi devenue la belle-mère de Chloé Jouannet. Et les deux femmes semblent avoir noué une relation des plus complices. C'est ce que l'on comprend à travers une interview de l'actrice, parue dans Télé 7 jours, à travers laquelle elle évoque la tribu recomposée très unie dont elle fait partie. "Il (Thomas Jouannet, ndlr) a eu deux autres filles avec ma belle-mère que j'adore et avec lesquelles j'ai 10 et 14 ans d'écart. J'ai donc vu mon père être de nouveau papa de jeunes filles".

C'est en assistant à la naissance de cette nouvelle famille que l'idée de son première film a commencé à émerger. La star de la série Derby Girl envisage en effet de se mettre à la réalisation et espère pouvoir lancer le tournage de son long-métrage avant la fin de l'été prochain. Son père Thomas en est l'inspiration même. "J'aimerais traiter de la relation père/fille. J'ai la chance d'avoir un papa génial. C'est un père en or pour mes soeurs et moi : il est hyper féministe et nous a bien préparées à ce monde. Je lui suis vraiment reconnaissante", a-t-elle déclaré.

On ne sait que très peu de choses sur les deux autres filles de Thomas Jouannet. Et pour cause, avec Armelle Deutsch, ils privilégient la discrétion. Les deux acteurs qui se sont mariés en 2010 ne parlent par exemple que rarement de leur relation. Il est toutefois clair qu'ils ont trouvé leur équilibre. "Partager ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'intérêt, on a des amis communs...", racontait brièvement Thomas Jouannet pour Télé Loisirs, en octobre 2017.