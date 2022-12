Sylvain Tesson paralysé et le corps en miettes : "emboissonné" au moment de sa terrible chute, il raconte

Le 21 août 2014, Sylvain Tesson a frôlé la mort après une chute de plus de dix mètres. Alcoolisé, il est tombé d'un gouttière alors qu'il venait d'escalader un bâtiment lors d'une soirée avec des amis avec lesquels ils célébraient la sortie de son livre Bérézina. Après dix jours dans le coma, l'écrivain se réveille et apprend qu'il a les vertèbres et le crâne en miettes. Paralysé d'un côté du visage, il a perdu le goût et est devenu sourd d'une oreille. Interviewé par Laurent Delahousse dans l'émission 13h15 le dimanche ce 11 décembre 2022, l'auteur de récits de voyages a indiqué avoir totalement arrêté l'alcool.

"Je l'ai payé trop cher vraiment j'ai fait une chute parce que j'étais 'emboissonné', je suis tombé d'un toit c'était stupide et ça a failli me coûter la vie et je crois que je n'arriverai pas à me modérer. C'est plus facile d'être radical que d'être modéré donc je préfère arrêter plutôt que d'essayer de réduire. Et puis ça m'intéresserait pas", a-t-il confié.

Après ce grave accident, l'écrivain a eu un immense privilège : pouvoir faire sa rééducation dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Très reconnaissant, l'auteur - qui pesait seulement 55 kilos à l'époque - a expliqué à laurent Delahousse : "Les autorités m'ont donné la permission de monter tous les jours par la tour nord, par les escaliers de la tour nord et puis ensuite de traverser par la rosace et de rejoindre l'escalier de la tour sud et de monter jusqu'au sommet de la tour si bien que j'ai fait ma rééducation physique et anatomique ici."

Un surcroît de désir de la vie

Une rééducation très bénéfique pour Sylvain Tesson même si elle fut extrêmement difficile : "Chacune de ces marches était pour moi très difficile, c'était un Himalaya pour moi de monter au sommet de la tour et la cathédrale m'a vraiment distribué ses bienfaits."

Se considérant comme un véritable miraculé, l'écrivain savoure davantage la vie depuis qu'il a failli perdre la sienne. "Quand on risque la mort et qu'à un moment on revient à soi et qu'on a la chance qui nous est octroyée de pouvoir revivre alors il y a indubitablement et inévitablement un surcroît de désir de la vie. Je me lève tous les matins depuis cette chute avec beaucoup plus d'envie d'absorber tout ce que je peux de l'existence, a-t-il témoigné, plein de résilience.