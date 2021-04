Jean Dujardin : Ce choix qu'il a longtemps fait (et abandonné) pour sa carrière

Brice de Nice, OSS 117, J'accuse, The Artist... La filmographie de Jean Dujardin est faite de beaux succès qui ont fait de lui un acteur populaire et riche. Et le comédien âgé de 48 ans a longtemps confié la gestion de sa carrière et de ses intérêts à un homme de confiance, avant de changer de fusil d'épaule.

C'est le mythique agent de stars devenu producteur, Dominique Besnehard, qui a fait quelques confidences sur Jean Dujardin à l'occasion d'une interview pour le journal Le Figaro dans son édition du 20 avril 2021. Cette figure incontournable du show business, qui publie le livre Artmedia, une histoire du cinéma français (Éditions de l'Observatoire), a ainsi évoqué le rôle des agents auprès des acteurs. "Ils sont quelques-uns à se passer d'agent. Thierry Lhermitte n'en a pas. Jean Dujardin en a un aujourd'hui mais il a longtemps confié ses intérêts à son frère Marc, avocat. Même chose pour Éric Cantona, qui est venu me trouver après avoir travaillé avec son frère. Ce n'est jamais une bonne idée de prendre un membre de sa famille", a-t-il ainsi confié. Jean Dujardin a crée sa société de production JD Prod en 2002 et, comme l'affirme BFM Business, son frère Marc en est crédité comme étant le président.

Jean Dujardin a donc fini par opter pour un agent comme la plupart de ses confrères du cinéma, pour la gestion de ses projets comme acteur. En 2012, alors qu'il remportait toutes les récompenses pour The Artist - dont un Oscar - le comédien avait alors embauché un agent américain - il a signé chez William Morris Endeavor (WME) - en complément pour sa carrière outre-Atlantique. "Il a désormais un agent américain. Il n'a pas l'intention de s'installer aux États-Unis. Avoir un agent à Hollywood est nécessaire pour être au courant des projets", avait confié Marc Dujardin à l'AFP. Reste à savoir qui a remplacé Marc auprès de Jean... Et, surtout, est-ce que l'agent de Jean Dujardin prend dix pour cent ?

Pour rappel, Jean Dujardin a accueilli un nouvel enfant dans sa vie, une petite Alice née en février de ses amours avec Nathalie Péchalat.