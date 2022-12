Philippe Caveriviere en couple avec Sarah depuis 16 ans : révélations sur "le coup de foudre le plus lent de l'histoire"

Philippe Caverivière pourrait parler d'humour durant des heures. En revanche, l'humoriste de 51 ans tient à préserver son petit jardin secret en ce qui concerne sa vie personnelle. Il a toutefois fait une exception pour nos confrères de Gala puisqu'il a accepté de présenter sa femme Sarah, à l'occasion d'une interview en duo.

Le public le connaît bien. Il est l'auteur de Nicolas Canteloup, est sur RTL dans l'émission d'Yves Calvi et enfin, les téléspectateurs de France 2 le retrouve le samedi soir sur le plateau de Quelle époque ! présentée par Léa Salamé. Ceux qui le suivent connaissent bien son humour incisif. Mais de sa vie privée, ils savaient peu de choses. Ils devaient donc être ravis de découvrir qu'il s'était dévoilé davantage dans les colonnes de Gala (édition du 15 décembre 2022).

Lui vient de Saint-Raphaël, sa femme de Fréjus. A l'époque, l'architecte d'intérieur et décoratrice travaillait dans l'agence immobilière de son frère Patrick. Et, sans surprise, "son humour a joué un rôle dans [leur] rapprochement". Cela fait seize belles années que Philippe Caverivière et Sarah filent le parfait amour. Mais avant cela, ils ont été "copains pendant cinq ans". "C'est le coup de foudre le plus lent de l'histoire", a plaisanté la star de l'humour.

Il s'émerveille de tout

Sarah décrit l'homme de sa vie comme "quelqu'un de très simple, de très sincère dans tout ce qu'il entreprend. Sa démarche n'est jamais calculée". "Il a aussi un côté enfant qui fait qu'il s'émerveille de tout (...) Il est beaucoup plus léger que moi. Il m'apprend à accepter et affronter les épreuves de la vie", a-t-elle ajouté. Ses défauts ? "Il est désordonné. Mais c'est un artiste, il a besoin de ce désordre créatif. Moi je suis beaucoup plus organisée, on est très complémentaires", a-t-elle poursuivi.

Philippe Caverivière n'a également eu que de tendres mots envers Sarah, son "port d'attache" qui l'équilibre et le rassure. Et elle a été là dans l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Celui où il a fait face à la mort de sa maman, son "pilier". A ses heures perdues, en plus d'être décoratrice, elle s'improvise styliste pour son cher et tendre, "sur les émissions du samedi soir [de Quelle époque !, NDLR]". "J'essaie d'intervenir et il me fait confiance, il se laisse faire", a-t-elle précisé. Elle est également parfois celle sur laquelle il teste ses blagues, tant qu'elles ne sont pas trop grivoises. Un couple uni en toutes circonstances donc.