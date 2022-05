Philippe Caverivière : Que sait-on de sa compagne ? Il en dévoile un peu plus...

Aussi amusant soit-il, à travers ses chroniques sur RTL et dans On est en direct, Philippe Caverivière demeure très discret sur sa vie privée. Dans une interview accordée à Libération et publiée le lundi 30 mai sous la forme d'un portrait, il décide d'en dire un peu plus, notamment sur sa vie amoureuse. En couple depuis environ quinze ans avec une architecte et décoratrice originaire de Fréjus, comme lui, il semble filer le parfait amour. Une relation très discrète puisque l'identité de sa compagne n'a jamais été dévoilée. Il avait déjà évoqué rapidement le sujet il y a deux ans lors d'un entretien avec Femme Actuelle, sans trop donner de détails. "Elle est très douée" avait-il simplement dit, en expliquant sa profession. Il avait aussi fait savoir qu'il n'était pas encore papa, mais qu'il fallait qu'il y pense.

Une enfance mouvementée

Un sujet qui est d'ailleurs revenu sur la table lors de son entretien avec Libération, lorsque le journaliste lui a demandé si le fait d'avoir côtoyé des enfants malades du cancer, notamment sa soeur Sophie qui en est mort à l'âge de 7 ans, lui posait problème pour devenir père. "Peut-être... Je crois que je suis un déformé de l'enfance", a t-il répondu. Un passé douloureux qui l'a sans aucun doute aidé à se forger un caractère et aller de l'avant. Il a appris à encaisser les coups, et notamment les menaces de morts qu'il a pu recevoir à cause de ses chroniques. "Notre métier devient lunaire. T'es pas fait pour recevoir 800 messages de haine dans la même journée", a t-il expliqué à Libération.

Mais Philippe Caverivière a l'expérience pour affronter ce genre de déconvenues, puisque le quinquagénaire a désormais des années de carrière derrière lui. Il faut remonter jusqu'en 1993 pour entendre parler de lui pour la première fois, et de son association avec le célèbre humoristique de TF1 Nicolas Canteloup, avec qui il animait des spectacles au Club Med. Il a ensuite travaillé pour plusieurs radios et émissions de télévision comme Rire et chansons et Vivement Dimanche, avant d'atterrir chez RTL et France 2 pour l'émission On est en direct de Laurent Ruquier, en tant que chroniqueur. Il a notamment co-écrit avec Nicolas Bedos, Jean Dujardin, Stéphane Joly et Gilles Lellouche, le film Les Infidèles sorti en 2012.