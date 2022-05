Diaporama : Philippe Caverivière : Que sait-on de sa compagne ? Il en dévoile un peu plus...

Philippe Caverivière : Que sait-on de sa compagne ? Il en dévoile un peu plus...

Exclusif - Philippe Caverivière - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et diffusée en direct le 19 février sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Philippe Caverivière - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Philippe Cavérivière - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca /

Exclusif - Philippe Caverivière, Olivier Véran - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 26/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Philippe Caverivière, Olivier Véran - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 26/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Philippe Caverivière, Keren Ann - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 26/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Philippe Caverivière, Arnaud Tsamère - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 12/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage

11 / 27

Exclusif - Philippe Lachau (pour l'association Léo), Philippe Caverivière (parrain de l'association Léo) - Backstage - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé et diffusée en direct le 5 mars sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage