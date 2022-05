Arielle Dombasle "se la pète" dans On est en direct : Laurent Ruquier ne l'épargne pas !

Y'aurait-il une certaine inimitié entre Arielle Dombasle etLaurent Ruquier ? Pas du tout ! Mais le 28 mai 2022, l'animateur de l'émission On est en direct a recadré avec beaucoup d'humour la femme de Bernard Henri Levy sur le plateau de France 2. Diffusée suite à la cérémonie du palmarès et de clôture du 75e Festival de Cannes, l'émission a donc naturellement commencé sur la Palme d'Or (attribuée cette année à Triangle of Sadness (Sans filtre) de Ruben Östlund) et les invités ont indiqué s'ils avaient eu la chance de pouvoir fouler les marches du célèbre tapis rouge de la Croisette. Questionnée par l'acolyte de Léa Salamé qui tentait de savoir si elle avait été au palais des Festivals, Arielle Dombasle a répondu : "Non. Quand on n'a pas de film, je trouve que c'est moins excitant tout de même".

Moqueur et trouvant sans doute l'ancienne actrice un peu dédaigneuse, Laurent Ruquier a expliqué : "Elle dit ça parce qu'elle a été sélectionnée à l'époque avec Opium, a-t-il plaisanté, en référence au long-métrage de 2013 qu'elle a réalisé, qui met en scène Grégoire Colin, Samuel Mercer et Niels Schneider..." avant d'ajouter : "Bon, bref, elle se la pète". Une plaisanterie à laquelle Arielle Dombasle n'a pas souhaité répondre se contentant simplement d'esquisser un sourire pincé sur son visage. Une plaisanterie de plus pour l'animateur, qui a l'habitude de chambrer la belle comédienne et chanteuse, particulièrement dans son émission de radio Les Grosses Têtes.

Un peu plus tard dans la soirée, l'actrice du film Un indien dans la ville a tenu à chanter en direct Fever de Peggy Lee, reprise tirée de son prochain album intitulé Iconics et dont la sortie est prévue à la rentrée. Une prestation audacieuse remarquée.